Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
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