Армия и оружие
Lenta.ruСирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество
Эпидемия коронавируса в России может продлиться до лета
Нет никакой уверенности, что Россия сможет справиться с эпидемией коронавируса до конца весны текущего года.
MedikForum.ru 18:37
Армия и оружие
Греция засекла турецкие F-16 на пути в Ливию
Греческие военные обнаружили турецкие самолеты F-16, которые нарушили границы воздушного пространства Ливии и Греции.
Взгляд.ру 08:45
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Политика
В США одновременно протестируют более 70 методик лечения коронавируса
Более 70 испытаний разных способов лечения от коронавируса идут одновременно в США.
Российская газета 19:31
Общество
Во Владикавказе начались беспорядки
Оcнова.News 11:11
Космос
SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля
Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
Московский Комсомолец 19:40
Здоровье
Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС
В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
Открытый Нижний 05:35
Политика
Путин считает естественным объединение усилий стран бывшего СССР
Объединение усилий постсоветских стран является естественным делом, считает президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала редкое фото сына Александра Цекало
Знаменитая певица Вера Брежнева в сети Instagram опубликовала фотографию своего 7-летнего племянника Михаила.
Территория новостей 08:53
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
Экономика
В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Общество
Китайский вирусолог прокомментировал обвинения в создании коронавируса
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что французский вирусолог заявил об искусственном происхождении коронавируса.
Gazeta.SPb 09:09
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском 09:10
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:47
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Ин-спейс.ру 11:00
Авто
Mercedes отзывает в России 489 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 489 автомобилей E-Class (W213), S-Class (W222 и W217), G-Class (W463) и AMG GT (W290).
Автоновости дня 04:03
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия 15:28
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Энергетика
Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
RT на русском 14:54
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Наука
Патент недели: как обеззаразить вентиляцию
На биологически опасных объектах — на объектах здравоохранения (больницы, поликлиники, лаборатории) — в процессе эксплуатации фильтровентиляционных систем (ФВС) патогенные микроорганизмы могут накапливаться на фильтрах, внутренних поверхностях воздуховодов и других элементах подобных конструкций.
Популярная механика 05:17
Энергетика
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
Финансы
«Ъ» рассказал о новой финансовой модели ВСМ Москва-Петербург
Финансовая модель, уточняет "Ъ", включает капитальный грант на 200 млрд рублей, заем из ФНБ в размере 380 млрд рублей и субсидируемый кредит ВЭБ в размере 170 млрд рублей.
Интерфакс 19:44
Хоккей
Григоренко стал игроком «Коламбуса»
В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.
ODDS.ru 10:13
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Авто
Новое поколение Ford Mustang получит гибридный V8 и полный привод
Машину покажут или в 2021, или в 2022 году Первоначальный план автопроизводителя, о котором было объявлено в 2017 году, включал старт продаж гибридного исполнения Mustang в 2020 году, но в конечном итоге дебют электрифицированного спортивного автомобиля был отложен для модели следующего поколения.
CarsWeek.ru 04:17