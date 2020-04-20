Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
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Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Lenta.ru16:42

СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке Израиля в небе над Пальмирой

Известия17:21

ВВС Израиля обстреляли проиранских бойцов в районе Пальмиры

Интерфакс17:09

SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов Израиля

РБК18:18

Над Пальмирой сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля

Российская газета16:40

САНА сообщило об отраженной воздушной атаке Израиля над Пальмирой

РИА Новости16:29

В армии Израиля отказались комментировать информацию об ударе в Сирии

ТАСС17:08
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Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay

«Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» («take or pay»)», — написал Медведев.
РБК 17:20
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Политика

Путин призвал изучить лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по борьбе с коронавирусом по всей стране.
Известия 08:03
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Энергетика

Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии.
Газета.Ru 19:36
Общество

Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru 20:31
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Энергетика

Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 21:27
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,8K
Общество

«Яндекс» проводит бесплатное тестирование на коронавирус

«Яндекс» проводит акцию из собственных средств, которые выделил для этого ранее в фонд проекта, а также с помощью партнеров, в число которых входят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG с долей инвестиций Российского фонда прямых инвестиций.
Вести Подмосковья 13:41
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
2,6K
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
3,3K
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
2,3K
Экономика

В Приморье на борьбу с коронавирусом направили более 1,5 млрд рублей

Всего на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и снижение потерь в экономике края было направлено 1,5 млрд рублей.
REGNUM 22:46
Авто

Под налог на роскошь попадает все больше недорогих авто. Полный список

Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
EAOmedia.ru 19:10
6
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru 22:53
39
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
3,5K
Авто

Haval F7 стал самым популярным китайским авто в России

Китайская компания Haval реализовала 1 658 кроссоверов F7, опередив прежнего лидера Geely Atlas, продажи которого составили 1 628 единиц.
RuNews24.ru 03:17
83
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
3,8K
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
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Политика

СМИ сообщили о критическом состоянии Ким Чен Ына после операции

США отслеживают разведданные о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции.
МИР 24 22:10
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
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Происшествия

Число жертв массового убийства в Канаде возросло

Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13
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Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

РИА Новости 11:05
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Наука

Объяснена опасность коронавируса для людей с ожирением

Ученые из ОАЭ объяснили, почему у людей с ожирением заболевание коронавирусной инфекцией часто протекает в тяжелой форме.
Lenta.ru 13:09
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Шоу-бизнес

Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке

Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
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Здоровье

Иммунолог рассказал о возможном будущем коронавируса

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко назвал загадкой будущее коронавируса в теле человека после победы над симптомами.
News.ru 20:46
Кино

Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»

Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Inc-news.ru вчера в 10:42
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Футбол

Роналдо высказался о сравнениях с Роналду

Бывший нападающий миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с форвардом туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Газета.Ru 17:58
Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM 22:45
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Экономика

Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей

Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru 21:22
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