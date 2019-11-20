Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило агентство SANA. «Средства ПВО поразили несколько вражеских целей в небе над южными окрестностями Дамаска», — говорится в сообщении.
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СМИ: сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

ТАСС19:46

Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском

РБК18:52

ПВО Сирии сбили несколько ракет к югу от Дамаска

RT на русском19:07

Дамаск подвергся ракетной атаке

РИА Новости18:58

Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

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Системы ПВО Сирии перехватили ракеты над Дамаском

Коммерсантъ19:24

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Rusvesna.su18:45
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