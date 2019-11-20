Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило агентство SANA. «Средства ПВО поразили несколько вражеских целей в небе над южными окрестностями Дамаска», — говорится в сообщении.

Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

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