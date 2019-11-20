Армия и оружие
ИзвестияСирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило агентство SANA. «Средства ПВО поразили несколько вражеских целей в небе над южными окрестностями Дамаска», — говорится в сообщении.
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Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Политика
Консультации по газу между Россией, Украиной и ЕК пройдут 20 ноября
Трехсторонние консультации по транзиту газа на техническом уровне между РФ, Украиной и ЕК пройдут 20 ноября, сообщил РИА Новости представитель ЕК.
Экономика
Япония продолжает избавляться от облигаций госдолга США
Внёс свою лепту в распродажу американского госдолга и Пекин.
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Происшествия
Мать троих детей покончила с собой в проблемном общежитии Южно-Сахалинска
Футбол
Австрия победила Македонию и вышла на Евро-2020
Сборная Австрии в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 победила команду Македонии (2:0) и вышла в основную стадию турнира.
Культура
Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр
Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.
Путешествия
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Футбол
Катар разместит часть болельщиков ЧМ-2022 на круизных лайнерах
Оргкомитет ЧМ-2022 подписал соглашение с MSC Cruises о чартере двух круизных лайнеров для размещения болельщиков во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Теннис
Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Кино
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Общество
В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»
Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
Шоу-бизнес
Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун
Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
Футбол
Сборная Италии разгромила команду Армении в квалификации Евро-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Италии победила команду Армении.
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Кино
Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Авто
Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер гонораров за концерты
Российская популярная певица Лолита Милявская в эфире телевизионного шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала, что за каждое выступление зарабатывает не менее 40 тысяч евро.
Армия и оружие
Украинская армия скоро останется без ВВС
18 ноября командующий ВВС ВСУ представил в министерстве обороны Украины доклад о состоянии вверенных ему войск.