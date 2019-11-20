По состоянию на 01.45 прогремело не менее двадцати взрывов, частота снизилась — промежутки между ними составляют около двух минут. По данным сирийского гостелеканала Ikhbariya, ПВО Сирии отражает "вражескую атаку". "Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска", — передает телеканал.

с чего всё началось

"Израильские боевые самолеты с территории Голанских высот и ливанского Марджаюн выпустили несколько ракет в направлении Дамаска", - пишет агентство. Сообщается, что "средства ПВО САР смогли перехватить эти ракеты и уничтожили большинство из них до того, как они достигли своих целей".

Сирийские ПВО сбили несколько ракет около Дамаска

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