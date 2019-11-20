Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСирийские ПВО сбили несколько ракет около Дамаска

"Израильские боевые самолеты с территории Голанских высот и ливанского Марджаюн выпустили несколько ракет в направлении Дамаска", - пишет агентство. Сообщается, что "средства ПВО САР смогли перехватить эти ракеты и уничтожили большинство из них до того, как они достигли своих целей".
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с чего всё началось

Дамаск подвергся ракетной атаке Израиля

По состоянию на 01.45 прогремело не менее двадцати взрывов, частота снизилась — промежутки между ними составляют около двух минут. По данным сирийского гостелеканала Ikhbariya, ПВО Сирии отражает "вражескую атаку". "Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска", — передает телеканал.
РИА Новостивчера в 22:03

Подробнее о событии

Дамаск подвергся ракетной атаке Израиля

РИА Новостивчера в 22:03

СМИ: сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

ТАССвчера в 19:46

Сирийские ПВО сбили несколько ракет над южными районами Дамаска

РБКвчера в 18:52

ПВО Сирии сбили несколько ракет к югу от Дамаска

RT на русскомвчера в 19:07

Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

Известиявчера в 18:53

Системы ПВО Сирии перехватили ракеты над Дамаском

Коммерсантъвчера в 19:24

СРОЧНО: По Дамаску нанесён удар, гремят мощные взрывы

Rusvesna.suвчера в 18:45
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
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