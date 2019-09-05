Армия и оружие
Lenta.ruСирийские боевики сообщили об убийстве российских спецназовцев
Сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения», которые поддерживаются Турцией, сообщили об убийстве нескольких российских спецназовцев в провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar со ссылкой на заявление боевиков.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
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Скворцова оценила закон о продаже алкоголя с 21 года
Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.
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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
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В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
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Как живет бывший муж Ларисы Удовиченко после инсульта
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Новые Известия 07:22
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
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Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
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Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Политика
Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии
Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
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Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Экономика
Иск «Росгосстраха» почти на 150 млрд рублей отправили на новое рассмотрение
9-й Арбитражный апелляционный суд отправил на новое рассмотрение иск «Росгосстраха» о взыскании с «РГС жизни» (с 3 сентября переименована в «Капитал лайф страхование жизни») 148,8 млрд руб. за использование своего бренда.
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Политика
Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
Lenta.ru 12:18
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Пятый канал 03:55
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Футбол
ЦСКА не заинтересован в услугах Жонатаса
По информации «СЭ», ЦСКА не заинтересован в услугах бразильского форварда Жонатаса. Ранее игрок прилетел в Москву в поисках нового клуба.
Спорт-Экспресс 12:28
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Общество
Во Владикавказе произошла давка на распродаже в ТЦ
В торговом центре Владикавказа произошла давка и потасовка во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль», местные власти порекомендовали предпринимателям заботиться о здоровье граждан на подобных мероприятиях.
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Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,77 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 4,77 млн баррелей и на 30 августа составили 422,98 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
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В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
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Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
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Общество
Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья
Онкобольной житель Сочи Андрей Мартынов, которого лишили жилья и выселили из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи городских властей.
Lenta.ru вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Происшествия
Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову
Головинский суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей до 7 декабря аспиранту МГУ Азату Мифтахову, подозреваемому в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.
РИА Новости 11:45
Технологии
Телефонные номера миллионов пользователей Facebook попали в сеть
В сети обнаружили базу данных с 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook. Об этом пишет портал TechCrunch.
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