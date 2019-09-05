Армия и оружие
Lenta.ruСирийские боевики сообщили об убийстве российских спецназовцев
Сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения», которые поддерживаются Турцией, сообщили об убийстве нескольких российских спецназовцев в провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar со ссылкой на заявление боевиков.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
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