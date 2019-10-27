Армия и оружие
Lenta.ruКурды покинули сирийско-турецкую границу
Курдские отряды «Сирийский демократических сил» (SDF) окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает пресс-служба SDF, пишет РИА Новости.
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Молодая журналистка публично унизила Владимира Познера в США
Молодая журналистка публично унизила Владимира Познера в США Либеральный телеведущий встрял в Карабахский конфликт.
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На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
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В Кремле ответили на вопрос о ликвидации главаря ИГ
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), призвал ориентироваться на заявление Минобороны России.
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«Локомотив» — «Спартак»: Тедеско получил жёлтую карточку
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
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Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
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По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Общество
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Составлен топ-5 самых бюджетных автомобилей в России в октябре
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Свердловский город Североуральск остался без газа
В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа.
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Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте
Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Шоу-бизнес
Самбурская подтвердила слова Рудовой о предложении эскорта от Малахова
Ранее актриса Наталья Рудова обвинила Андрея Малахова в том, что он в своей передаче "Прямой эфир" причислил девушку к Instagram-эскортницам.
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Дан прогноз по ставке ФРС США на 30 октября и курсу доллара
В пятницу ЦБ РФ резко снизил ключевую ставку на 0,5 процента.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева опровергла слухи о своей беременности
Сам же Николаев поддержал возлюбленную и поблагодарил ее за прекрасную дочь. Певец назвал жену «смыслом своей жизни».
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется популярностью.
Армия и оружие
Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади
Напомним, Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб.
Армия и оружие
Китайский лётчик прокомментировал особенности истребителя J-20
На китайском телевидении вышло интервью с пилотом новейшего китайского истребителя J-20.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Хоккей
«Спартак» переиграл рижское «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ
Московский "Спартак" обыграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Ирину Дубцову сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллучи
Наблюдательные подписчики тут же заметили, что образ эстрадной дивы один в один повторяет один из луков итальянской актрисы Моники Беллучи.
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Религия
Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.
Гаджеты
Процессор Core i9-10980XE протестировали в играх
В сети появились первые игровые тесты процессора Core i9-10980XE семейства Cascade Lake-X. Его «гоняли» на плате с чипсетом X299.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Общество
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара
Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
Происшествия
В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа
Жена священника в Рязани пожаловалась в полицию на избившего ее мужа, проводится проверка.