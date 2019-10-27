Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruКурды покинули сирийско-турецкую границу

Курдские отряды «Сирийский демократических сил» (SDF) окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает пресс-служба SDF, пишет РИА Новости.
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