Армия и оружие
РБКСирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
«Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
Армия и оружие
Минобороны: в Латакии боевики пытались отбить высоты у сирийской армии
В сирийской провинции Латакия незаконные вооружённые формирования пытались отбить назад несколько высот, захваченных сирийской армией, сообщил 25 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
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Местные чиновники объясняли это тем, что граждане РФ стали гораздо чаще приезжать в страну в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов.
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Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине
Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
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Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
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Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
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Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».