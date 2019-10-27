Армия и оружие

РБКРБКСирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

«Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Курды сообщили об отводе войск от границы между Сирией и Турцией

Росбалт12:39

Курды заявили об отводе войск от границы с Турцией

Коммерсантъ08:23

Курды заявили об отводе войск от границы Сирии и Турции

Газета.Ru09:14

Курды заявили об отводе бойцов от границы Сирии и Турции

Известия08:39

Курды покинули сирийско-турецкую границу

Lenta.ru10:47

Курды заявили об отводе бойцов с границы Сирии и Турции

РИА Новости07:47

Курды начали отвод своих сил от границы с Турцией

Пятый канал24 октября в 08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

Lisa.ru 25 октября в 12:15
Армия и оружие

Трамп подтвердил гибель лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ 09:26
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза 00:31
Киберспорт

ESPN: В Overwatch 2 появятся новые герой, карта и режим PvE

Cyber.sports.ru 13:32
Футбол

Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)

Свободная Пресса 14:09
Политика

Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Культура

Алла Пугачева: Я не знаю, смогу ли еще выйти на сцену

Примадонна сообщила, что уже через неделю выйдет на экраны киноверсия концерта Пугачёвой «Тот самый концерт».
ToDay News Ufa вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Политика

Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии

На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Коммерсантъ 13:49
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

RT на русском 07:22
Единоборства

Шлеменко оценил конфликт Макгрегора с дагестанцами

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о конфликте экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора с дагестанцами.
Sport24.ru вчера в 14:05
Технологии

Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер

Мойка78 25 октября в 05:34
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.
Известия вчера в 22:32
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

РИА Новости 04:40
Происшествия

Мигрантов обнаружили в фуре-холодильнике во французском порту

В порту французского города Кале в фуре-рефрежераторе обнаружили 8 мигрантов, сообщает Parisien.
Газета.Ru 14:11
Здоровье

Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru вчера в 16:35
Общество

В понедельник в Петербурге ожидается выпадение мокрого снега

DP.RU 09:46
Футбол

Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби

RT на русском 12:37
Общество

Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва

REGNUM 03:16
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Армия и оружие

Минобороны: в Латакии боевики пытались отбить высоты у сирийской армии

В сирийской провинции Латакия незаконные вооружённые формирования пытались отбить назад несколько высот, захваченных сирийской армией, сообщил 25 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
REGNUM 25 октября в 16:21
Футбол

Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

Газета.Ru 14:23
Политика

Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Местные чиновники объясняли это тем, что граждане РФ стали гораздо чаще приезжать в страну в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов.
Известия 10:20
Происшествия

Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
РБК 14:11
Происшествия

Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Футбол

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru вчера в 11:36
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

По прогнозу синоптиков, на который ссылается министерство, ожидается усиление ветра порывами 12 – 17 м / с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и днем 27 октября.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину

Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН вчера в 08:10
Происшествия

Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
РБК 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное