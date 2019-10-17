Армия и оружие
Телеканал 360°Курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня на 120 часов для отвода курдских сил в безопасную зону. После этого Турция должна окончательно завершить военную операцию на севере Сирии. 9 октября Анкара начала военную операцию «Источник мира» в приграничном сирийском районе.
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Напалм и белый фосфор. Курды обвинили турок в применении запрещенного оружия
Национальная служба новостей06:56
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Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Политика
Минобороны заявило о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа России
Минобороны РФ сообщило, что направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
Коммерсантъ 07:43
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv вчера в 08:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Здоровье
Врач прокомментировал тренд на отказ от бюстгальтера
Вести Подмосковья 03:19
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 06:25
Гаджеты
Apple в октябре выпустит беспроводные наушники AirPods Pro
Фирма Apple готовит к выпуску беспроводные наушники AirPods Pro.
Дни24 07:28
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor 06:16
Армия и оружие
Странный договор Пентагона с уфологами вызывает вопросы у ученых
Армия США заключила соглашение об исследовании неназываемых технологий с The Stars Academy of Arts and Science.
LentaChel.ru 05:25
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Экономика
Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД
Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.
Ведомости вчера в 04:56
Политика
В Кремле прокомментировали приглашение России на саммит G7
Приглашение России на саммит "большой семерки" в Вашингтон в Кремле смогут оценить только после того, как ознакомятся с формулировкой соответствующего документа.
Российская газета вчера в 17:15
Армия и оружие
Литва заменит армейские Ми-8 на американские вертолёты «Чёрный ястреб»
Вертолёты UH-60M Black Hawk («Чёрный ястреб») — американская многоцелевая машина, которая стоит на вооружении армии США.
Парламентская газета 06:27
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
Политика
В США «Азов» могут признать террористической организацией
39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
Новостной фронт вчера в 07:10
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Футбол
«Спорт-Экспресс» выпустил номер с Тедеско в образе Джокера
«Спорт-Экспресс» анонсировал выход свежего номера с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе Джокера на обложке.
Бомбардир.ру 03:05
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 16 октября в 08:40
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Регион online вчера в 09:23