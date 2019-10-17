Армия и оружие

Телеканал 360°Телеканал 360°Курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня на 120 часов для отвода курдских сил в безопасную зону. После этого Турция должна окончательно завершить военную операцию на севере Сирии. 9 октября Анкара начала военную операцию «Источник мира» в приграничном сирийском районе.
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Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

RT на русском05:23

Турцию обвинили в нарушении перемирия в Сирии

Lenta.ru06:07

Курды обвинили Турцию в срыве перемирия в Сирии

РБК07:07

Курды заявили о продолжающемся артобстреле сирийского Рас-эль-Айна Турцией

Интерфакс06:48

Курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

Телеканал 360°06:31

Напалм и белый фосфор. Курды обвинили турок в применении запрещенного оружия

Национальная служба новостей06:56

Курды-террористы обстреляли армию Турции из гранатометов в сирийском Рас-эль-Айне

ПолитРоссия05:40
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Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Общество

Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами

Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Происшествия

Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП

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Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Армия и оружие

Турция возобновила военную операцию на севере Сирии

BFM.ru 04:18
Политика

Минобороны заявило о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа России

Минобороны РФ сообщило, что направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
Коммерсантъ 07:43
Культура

Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv вчера в 08:56
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Культура

В Кузбассе энергетики записали клип к началу отопительного сезона

РИА Новости 05:43
Здоровье

Врач прокомментировал тренд на отказ от бюстгальтера

Вести Подмосковья 03:19
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
Гаджеты

Apple в октябре выпустит беспроводные наушники AirPods Pro

Фирма Apple готовит к выпуску беспроводные наушники AirPods Pro.
Дни24 07:28
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем

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Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor 06:16
Армия и оружие

Странный договор Пентагона с уфологами вызывает вопросы у ученых

Армия США заключила соглашение об исследовании неназываемых технологий с The Stars Academy of Arts and Science.
LentaChel.ru 05:25
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Экономика

Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.
Ведомости вчера в 04:56
Политика

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям Бельгии

Интерфакс 05:57
Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Газета.Ru 03:37
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В Кремле прокомментировали приглашение России на саммит G7

Приглашение России на саммит "большой семерки" в Вашингтон в Кремле смогут оценить только после того, как ознакомятся с формулировкой соответствующего документа.
Российская газета вчера в 17:15
Армия и оружие

Литва заменит армейские Ми-8 на американские вертолёты «Чёрный ястреб»

Вертолёты UH-60M Black Hawk («Чёрный ястреб») — американская многоцелевая машина, которая стоит на вооружении армии США.
Парламентская газета 06:27
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ вчера в 16:38
Политика

В США «Азов» могут признать террористической организацией

39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
Новостной фронт вчера в 07:10
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ТАСС 01:36
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Футбол

«Спорт-Экспресс» выпустил номер с Тедеско в образе Джокера

«Спорт-Экспресс» анонсировал выход свежего номера с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе Джокера на обложке.
Бомбардир.ру 03:05
Происшествия

Мэр Новосибирска сравнил смерть школьницы с ЧП городского масштаба

RT на русском 06:04
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 16 октября в 08:40
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Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»

Регион online вчера в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
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