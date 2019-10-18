Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

Турецкая сторона нарушила договоренность о прекращении огня в Сирии на пять суток и обстреляла город Рас-эль-Айн, сообщили курды. По данным СМИ, наступление продолжают и поддерживаемые турками вооруженные группы. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган называет эту информацию недостоверной.
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Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

Газета.Ru08:40

СМИ: Турция возобновила операцию в Сирии вопреки договору с США

Коммерсантъ05:05

Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям

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