Армия и оружие
Газета.RuСирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
Турецкая сторона нарушила договоренность о прекращении огня в Сирии на пять суток и обстреляла город Рас-эль-Айн, сообщили курды. По данным СМИ, наступление продолжают и поддерживаемые турками вооруженные группы. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган называет эту информацию недостоверной.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera вчера в 13:32
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Финансы
Евро поднялся в цене
Если последние несколько дней евро стабильно падал в цене, то сегодня он вновь поднялся выше 71 рубля.
Экспресс газета 16 октября в 23:45
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою.
Lenta.ru 08:58
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Интерфакс 05:49
Политика
Трамп подтвердил скорую отставку министра энергетики США
Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию СМИ о том, что министр энергетики страны Рик Перри решил покинуть свой пост, отметив что он продолжит возглавлять Минэнерго США до конца года.
Rambler News Service 01:48
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Политика
ЕС пригрозил США ввести пошлины на Boeing из-за решения по Airbus
Евросоюз будет вынужден ввести пошлины в рамках дела Boeing, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
Московский Комсомолец 07:51
Экономика
По результатам крабовых аукционов построят 35 судов
Договор, который будет заключен с каждым победителем аукциона, предусматривает строительство на российских верфях среднетоннажного судна для добычи краба длиной более 50 метров.
Sudostroenie.info вчера в 07:28
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год
Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.
РБК 09:34
Общество
Власти Нью-Йорка закроют самую крупную в мире тюрьму
Тюрьма является самым крупным в мире исправительным учреждением.
Известия 09:57
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Культура
В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко
Культуромания 08:41
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва
Пассажирский самолет экстренно сел в Казани из-за того, что находившемуся на борту годовалому ребенку стало плохо, сообщает Life.
Газета.Ru 10:47
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском вчера в 10:14
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы
С 2020 года Финляндия начнет выдавать гражданам России шенгенские визы на пять лет.
Вечерняя Москва вчера в 12:20
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение вчера в 10:33
Общество
Голикова оценила ситуацию с низкими окладами учителей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с низкими окладами учителей в ряде учреждений является недопустимой.
News.ru 10:36
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Футбол
Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России.
Lenta.ru 03:52
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».
РБК 09:48
Футбол
Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».
ФАН 09:19