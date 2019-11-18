Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На сей раз местные жители применили не только камни, но и бутылки с горючей смесью. В частности, одна из таких бутылок попала в борт броневика «Тайфун», российской военной полиции. Горючая смесь выгорела на наружной стороне бронемашины, не причинив вреда.
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