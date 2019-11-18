Армия и оружие
REGNUMСирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На сей раз местные жители применили не только камни, но и бутылки с горючей смесью. В частности, одна из таких бутылок попала в борт броневика «Тайфун», российской военной полиции. Горючая смесь выгорела на наружной стороне бронемашины, не причинив вреда.
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В Минздраве придумали единый стандарт бережливых поликлиник
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Армия и оружие
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В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
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В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Культура
В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала
По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
Футбол
Италия забила 9 голов Армении и выиграла 11-й матч подряд
Сборная Италии разгромила Армению в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 — 9:1. Для команды Роберто Манчини эта победа стала 11-й подряд (10 — в отборе чемпионата Европы и 1 — в товарищеской встрече).
Космос
В NASA оценили стоимость доставки к МКС кораблями от Boeing и SpaceX
Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что доставка астронавтов к Международной космической станции космическими кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Экономика
Осипов – про экономику Забайкалья в 2018 году: Наблюдалось снижение оборота по большинству отраслей
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Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Общество
Тайна связи откроется приставам
Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Экономика
Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.