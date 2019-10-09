Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийские курды призвали международное сообщество противостоять Анкаре

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Коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) выступила с призывом к международному сообществу противодействовать намерениям Турции начать военную операцию на севере Сирии и вмешаться в ситуацию, предупредив о гуманитарной катастрофе, если турецкая армия войдёт на сирийскую территорию.
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