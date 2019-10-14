Армия и оружие
МонаВистаСирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском
Официальный представитель курдских административных формирований на севере Сирии Бадран Джиа Курд заявил, что курды заключили соглашение с Дамаском.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Курды заявили, что договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
Коммерсантъвчера в 15:04
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Политика
Рамзан Кадыров пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии
Наша встреча, как всегда, была очень тёплой и приятной. Каждая встреча с Наследным принцем запоминается надолго.
Телекомпания Грозный 12:49
Происшествия
Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
РИА Новости 14:57
Армия и оружие
Россию обвинили в бомбежке сирийских больниц
Российские военно-воздушные силы неоднократно бомбили больницы в Сирии, чтобы сокрушить последние очаги сопротивления президенту Башару Асаду, - пишет The New York Times.
Весьма 02:14
Армия и оружие
Пентагон: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГИЛ
Московский Комсомолец 17:53
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Происшествия
Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах
«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в дипведомстве.
РБК 17:35
Хоккей
Гол и передача Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси»
Российский форвард пантер Евгений Дадонов отметился шайбой и результативной передачей.
Советский спорт 15:30
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости 16:36
Технологии
Разоблачен инструмент кибершпионажа за россиянами
Международная антивирусная компания ESET исследовала платформу Attor, которая как минимум с 2013 года шпионила за россиянами и жителями Восточной Европы.
Lenta.ru 05:02
Политика
Киев отказался от федерализации Украины
Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 14:11
Космос
В SpaceX показали, как будет выглядеть будущий запуск межпланетного корабля Starship (видео)
SpaceX показала анимированный ролик запуска ракеты Starship.
Портал Поиск 14:42
Армия и оружие
Провинции на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета
Муниципалитеты на северо-востоке Сирии решили вернуться под контроль центральной власти Сирийской Арабской Республики.
iReactor 16:07
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Газета.Ru 17:02
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Армия и оружие
Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии
По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.
Московский Комсомолец 16:38
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
RuNews24.ru вчера в 15:35
Футбол
Неймар пропустит около месяца из-за травмы
В сезоне-2019/20 Неймар провел за «ПСЖ» 5 матчей, забив при этом 4 гола. Футболист пропустил начало сезона из-за травмы.
Sport24.ru 12:11