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Армия и оружие Провинции на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета Муниципалитеты на северо-востоке Сирии решили вернуться под контроль центральной власти Сирийской Арабской Республики.

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