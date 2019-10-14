Армия и оружие

МонаВистаМонаВистаСирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском

Официальный представитель курдских административных формирований на севере Сирии Бадран Джиа Курд заявил, что курды заключили соглашение с Дамаском.
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