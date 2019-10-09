Отряды арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) отразили наземную атаку армии Турции, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали. Ранее РИА «Новости» со ссылкой на очевидца сообщили, что турецкая армия столкнулась с бойцами SDF.

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