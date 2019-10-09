Армия и оружие
Политика СегодняСирийские курды заявили об отражении наземной атаки армии Турции
Отряды арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) отразили наземную атаку армии Турции, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали. Ранее РИА «Новости» со ссылкой на очевидца сообщили, что турецкая армия столкнулась с бойцами SDF.
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Общество
В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей
В онкоцентре имени Н.Н. Блохина опровергли информацию о том, что медсестры в медицинском учреждении получают от 2 до 5 тысяч рублей в месяц.
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в авиаударе по тюрьме с боевиками ИГ
Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" обвинили Анкару в нанесении авиаудара по тюрьме на севере Сирии, в которой содержатся боевики ИГ, передает РИА "Новости".
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
Происшествия
Ученый Владимир Ларин найден мертвым в Москве
Экономика
Мигрантов в России 8% от численности населения - эксперт
Приток мигрантов в Россию по итогам 2019 года должен составить рекорд за последние 10 лет, однако в абсолютных показателях их общее число составляет всего 8% от населения страны, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
Происшествия
В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки
Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.
Политика
Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям.
Общество
Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»
Рост числа исков к застройщикам о взыскании неустоек за выявленные в новых квартирах недостатки связан с отсутствием четких критериев качества их работы, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
Футбол
«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт
Экономика
В ООН заявили о нехватке финансирования
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, международная организация столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России
В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Культура
Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу без мата
Российский ведущий, стендап-комик и резидент «Comedy Club» Гарик Мартиросян поделился с поклонниками информацией о своей новой концертной программе, которая получила соответствующее название — «Новый».
Армия и оружие
Эрдоган заявил о праве Турции на проведение операции в Сирии
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии по соглашению двух стран 1998 года, об этом он заявил в интервью газете Yeni Safak.
Происшествия
Водитель пострадала в перевернувшейся на трассе Nissan Tino под Кункуром
Авария произошла в 15.35 на подъезде к селу Кункур. Это было второе за сутки ДТП в регионе, при котором пострадал человек.
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Шоу-бизнес
Мать навестила Заворотнюк в реабилитационном центре
Как стало известно РЕН ТВ, с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая на данный момент проходит лечение в реабилитационном центре, постоянно находятся ее родные.
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
Космос
Робота «Федора» могут сделать торговой маркой
В Роспатент поступили две заявки от «Роскосмоса» на регистрацию андроида «Федора» как торгового знака.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.