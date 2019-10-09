Армия и оружие

Политика СегодняПолитика СегодняСирийские курды заявили об отражении наземной атаки армии Турции

Отряды арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) отразили наземную атаку армии Турции, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали. Ранее РИА «Новости» со ссылкой на очевидца сообщили, что турецкая армия столкнулась с бойцами SDF.
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«Сирийские демократические силы» отразили наземную атаку Турции

РБК17:44

Курды заявили об отражении турецкого наступления на город Телль-Абъяд в Сирии

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Курды заявили, что им удалось отбить атаку турецкой армии

Московский Комсомолец17:37

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News.ru17:30

В Сирии заявили об отражении наземной атаки Турции на приграничный город

Life.ru17:41

Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии

Lenta.ru17:00

Отряды СДС заявили, что отразили наступление турецких войск на Телль-Абъяд

ТАСС16:51
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
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В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей

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АБН вчера в 13:16
Армия и оружие

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Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" обвинили Анкару в нанесении авиаудара по тюрьме на севере Сирии, в которой содержатся боевики ИГ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:45
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки

Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.
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Политика

Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям.
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Общество

Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»

Рост числа исков к застройщикам о взыскании неустоек за выявленные в новых квартирах недостатки связан с отсутствием четких критериев качества их работы, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
РБК 12:18
Экономика

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru вчера в 10:28
Гаджеты

«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
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Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
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«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт

Газета.Ru 19:45
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В ООН заявили о нехватке финансирования

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, международная организация столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.
Московский Комсомолец вчера в 17:53
Политика

Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России

В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
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Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу без мата

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Армия и оружие

Эрдоган заявил о праве Турции на проведение операции в Сирии

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии по соглашению двух стран 1998 года, об этом он заявил в интервью газете Yeni Safak.
Life.ru 19:15
Политика

Встреча Макрона и Меркель пройдет в Париже 13 октября

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Водитель пострадала в перевернувшейся на трассе Nissan Tino под Кункуром

Авария произошла в 15.35 на подъезде к селу Кункур. Это было второе за сутки ДТП в регионе, при котором пострадал человек.
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Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
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Мать навестила Заворотнюк в реабилитационном центре

Как стало известно РЕН ТВ, с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая на данный момент проходит лечение в реабилитационном центре, постоянно находятся ее родные.
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Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

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В Роспатент поступили две заявки от «Роскосмоса» на регистрацию андроида «Федора» как торгового знака.
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«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году

В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
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Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
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Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
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