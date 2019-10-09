Армия и оружие
Политика СегодняСирийские курды заявили об отражении наземной атаки армии Турции
Отряды арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) отразили наземную атаку армии Турции, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали. Ранее РИА «Новости» со ссылкой на очевидца сообщили, что турецкая армия столкнулась с бойцами SDF.
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Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
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В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
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Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 17:37
Общество
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Согласно статье 157 УК РФ, ответственность устанавливается в случае, если неуплата алиментов была совершена неоднократно, те при наличии административного наказания за аналогичное деяние ранее, и без уважительной причины.
Газета.Ru 11:35
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Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате
Piter.tv вчера в 02:50
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Российский боец MMA Федор Емельяненко проведет в конце 2019 года бой с американским спортсменом Куинтоном Джексоном.
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Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Армия и оружие
ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии
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Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
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Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
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Путин уволил Глазьева с должности советника президента
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Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
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