Армия и оружие
РИА НовостиСирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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Общество
Малышева рассказала о защите от коронавируса
Телеведущая Елена Малышева вместе с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук и одним из известных инфекционистов России Владимиром Никифоровым прокомментировали ситуацию со вспышкой коронавируса.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО появились БПЛА, способные заглянуть вглубь России
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что в следующий раз дочь увидит его в земле
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Политика
Госдума приняла закон о введении должности зампредседателя Совбеза
Согласно поправкам в закон "О безопасности", заместитель председателя Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом.
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Происшествия
В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали мужчину
В Санкт-Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина.
Энергетика
У «сланцевой революции» кончается дешевый газ
Проблемы сланцевой добычи нефти в США последнее время обсуждаются немало.
Общество
Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»
Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
Происшествия
В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик
В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
Xiaomi Mi 9 Lite и Realme 5 Pro вошли в число смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей, которые могут конкурировать с дорогими моделями.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Политика
В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией
Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Происшествия
В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе
Сотрудники полиции сообщили, что мать троих детей Екатерину Трубкину нашли. Она была найдена живой на границе с Абхазией.
Политика
Украинский моряк рассказал о «похищенных» с кораблей унитазах
Унитазы с задержанных в Керченском проливе трех кораблей ВМС Украины никто не снимал, о них было «неправильно доложено».
Общество
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Технологии
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои с рабочего стола и заменяет их на черный фон.
Армия и оружие
В Казани могут начать сборку нового военного самолета на базе Ту-214
Казанский авиационный завод может начать работу по сборке нового противолодочного авиационного комплекса на базе гражданского самолета Ту-214.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Общество
Численность населения Украины сократилась более чем на 10 млн человек
Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн человек и составляет 37 млн человек.
Общество
В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
Политика
Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж
Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.