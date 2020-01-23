Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

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