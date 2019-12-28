Армия и оружие

Вести.RuВести.RuСирийские военные отбили две атаки террористов в Идлибе

Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" при поддержке отрядов "Сирийской национальной армии" в субботу, 28 декабря, два раза атаковали позиции правительственных войск в провинции Идлиб. Атаки были отбиты, потерь среди сирийских военнослужащих нет.
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