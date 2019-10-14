Армия и оружие

Телеканал 360°Телеканал 360°Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

Курдские группировки, контролирующие районы на севере Сирии, договорились с Дамаском о размещении сирийских правительственных войск вдоль границы с Турцией. Об этом говорится в заявлении курдской стороны, сообщил Reuters.
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Курды договорились с Дамаском о войсках вдоль границы с Турцией

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