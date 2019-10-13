Армия и оружие
Газета.RuСирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии
Правительственные войска Сирии разместят свои подразделения на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении наступления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии.
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Сборная России по футболу вышла на Евро-2020
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.
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Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
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Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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МИД России обвинил США в попытках помешать работе ООН
МИД России обвинил США в попытках помешать работе ООН.
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Малышева рассказала об опасностях использования туалетной бумаги
Использование туалетной бумаги может негативно сказаться на здоровье человека, об этом сообщила телеведущая Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!».
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Эстония — Германия 0:3
Сборная Германии с разгромным счетом победила Эстонию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (3:0). Голами отметились хавбек Илкай Гюндоган (дубль) и форвард Тимо Вернер.
Спорт-Экспресс 16:35
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Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
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В Японии в результате последствий тайфуна «Хагибис», по последним данным, погиб 21 человек, ещё 126 пострадали.
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Православные бийчане 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Храм работает ежедневно с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же установлена и скульптура Покрова Пресвятой Богородицы.
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В Fortnite произошел конец света – оригинальной карты больше нет. Миллионы смотрят на черный экран
В финале события образовавшаяся черная дыра втянула в себя абсолютно все: игроков, карту и даже знаменитый летающий автобус.
Cyber.sports.ru 15:56
Армия и оружие
CNN: сирийские курды обратятся за помощью к России вместо США
Американский телеканал CNN сообщил о намерениях представителей "Сирийских демократических сил" (СДС) обратиться за защитой к России от военной агрессии со стороны Турции.
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Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
В новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит американский актер, открытый гей Билли Портер.
Взгляд.ру 11 октября в 10:36
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
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В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Газета.Ru 22:09
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Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая пенсия вырастет за счет повышения на 6,6%, которое заложено в бюджет страны.
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
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Выходец с Кавказа убит в Киеве
Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противников российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве
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500 пенсионеров путешествовали по Амурской области
В Амурской области обсудили реализацию президентского гранта "Кланяюсь земле Амурской!".
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Российская компания «АвтоВАЗ» начала продажи моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus в новой лимитированной серии #CLUB.
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Экс-игрок «Зенита» вспомнил о своем переходе в команду
Газета.Ru 21:15
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Джейк Маззин: «Михеев отлично подходит „Торонто“»
Защитник «Торонто» Джейк Маззин высоко оценил игру российского нападающего Ильи Михеева в матче с «Детройтом».
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Дональд Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции
«Вместе с Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции»,цитирует американского президента РБК.
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Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия 19:18
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У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль
Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
Lenta.ru 16:37