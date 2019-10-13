Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии

Правительственные войска Сирии разместят свои подразделения на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении наступления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии.
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