Армия и оружие
Газета.RuСирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии
Правительственные войска Сирии разместят свои подразделения на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении наступления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Гаджеты
Новый смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене
Новый смартфон Redmi K20 в очередной раз стал дешевле первоначального ценника.
Rusargument 03:52
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Музыка
Группа «Кино» вернется спустя 30 лет с двумя концертами
Группа «Кино» планирует в 2020 году дать два концерта – в Санкт-Петербурге и Москве. Анонс размещен на видеохостинге YouTube.
МИР 24 вчера в 07:56
Экономика
Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС
Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для транзакций в нефтегазовой сфере.
ТАСС 02:52
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября
Овен Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят, будто вода сквозь пальцы.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Шоу-бизнес
Нюша удалила родинку над верхней губой
Артистка добавила, что удалила родинку из-за ее роста.
RuNews24.ru 14:44
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Политика
Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки
Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем.
Газета.Ru 18:37
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Кино
Netflix представила полнометражное продолжение сериала «Во все тяжкие»
Life.ru 11 октября в 22:21
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика
В Калмыкии прошел массовый протест против назначенца из ДНР
Московский Комсомолец Калмыкия 15:06
Происшествия
В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда вчера в 10:18
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 11 октября в 12:15
Авто
Эксперты выяснили отношение россиян к беспилотным автомобилям
В «Автонете» уверены, что к 2030 году общий объем мирового рынка частных беспилотных автомобилей достигнет 60 миллиардов долларов, и порядка 5% от этой суммы придется на Россию.
Автоновости дня 11 октября в 05:41
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Экспресс газета 18:00
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Музыка
Дима Билан снова захотел на «Евровидение»
Известный российский исполнитель Дима Билан заявил, что может в третий раз представить нашу страну на "Евровидении", в следующем году международный конкурс песни пройдет в Роттердаме.
Народные новости 10 октября в 18:44
Авто
Кондиционер в авто осенью: развеян миф о «всепогодности»
Все без исключения автопроизводители утверждают, что их кондиционеры работают при любой погоде, и осенью их использовать так же необходимо, как и летом.
Letnews.ru 15:18
Гаджеты
Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры
Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.
Ferra вчера в 13:17
Происшествия
Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде
Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида).
ТАСС 17:25
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета 07:10