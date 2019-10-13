Армия и оружие

Москва 24Москва 24Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции

Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.
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с чего всё началось

Сирийская армия начала продвижение на курдские территории

Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны. В документе, полученном РИА Новости, говорится о соглашении курдов с сирийским правительством.
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