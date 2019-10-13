Армия и оружие
Москва 24Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции
Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.
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Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны. В документе, полученном РИА Новости, говорится о соглашении курдов с сирийским правительством.РИА Новостивчера в 15:12
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Сирийские подразделения помогут курдам отбивать атаки турецкой армии
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