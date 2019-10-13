Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны. В документе, полученном РИА Новости, говорится о соглашении курдов с сирийским правительством.

с чего всё началось

Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.

Общество Издатель Forbes подаст в суд на группу «Сафмар» Издатель журнала Forbes в России, компания «АС РУС МЕДИА» приняла решения подать иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщил генеральный директор «АС РУС МЕДИА» Эльмар Муртазаев в Facebook.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 53 Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 53, еще 16 человек пропали без вести, сообщает агентство Kyodo.

Происшествия В Ростове автобус с людьми протаранил остановку В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.

Происшествия Отец убийцы 9-летней девочки выступил за казнь сына Напомним, что 9 октября в Саратове 9-летняя девочка отправилась в школу, но до учебного заведения так и не дошла.

Общество Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска» «Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Здоровье Текслер назначил министра здравоохранения Челябинской области Министром здравоохранения Челябинской области назначен Юрий Семенов.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Политика В Саудовской Аравии Путина встретили салютом и кавалерийским эскортом В королевском дворце Путина встретил духовой оркестр, который сыграл гимны Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.

Армия и оружие Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.

Авто С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник В настоящее время производитель проходит процедуру получения сертификата на второй багажник для Lada Largus.

Гаджеты Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung Один из владельцев Galaxy S10 на eBay приобрел «гелевую защитную плёнку», которая предлагается за 3 доллара, но как оказалось, после ее наклеивания дактилоскопический датчик стал распознавать любой палец.

Футбол «Спартак» объявил о назначении Тедеско 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".

Космос Сверхсветовые корабли признали неэффективными Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.

Энергетика Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти "Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.

Общество В Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования в России.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Экономика В Петербурге задумали ввести торговый сбор Власти Петербурга намерены ввести торговый сбор в качестве квази-налогового платежа, чтобы увеличить поступления в казну и довести размер доходов бюджета до 1 трлн рублей, как обещал Александр Беглов во время губернаторских выборов.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Футбол Ставки на матч Украина – Португалия от эксперта Юрия Розанова Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на отборочный матч Чемпионата Европы 2020 Украина – Португалия.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Армия и оружие ВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж Турецкая армия при поддержке лояльных сил начала наступление на сирийский населенный пункт Манбидж.

Футбол Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".

Общество Итальянские диетологи раскрыли секрет «вечной молодости» Итальянские эксперты по правильному питанию выяснили секрет долголетия и моложавости своих соотечественников.

Происшествия В Перми иномарка сбила группу детей 14 октября в 18:22 на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых автомобиль Mazda сбил группу школьников.