Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Сирийские военные понесли потери при атаке террористов в Идлибе

Сирийские правительственные войска отбили атаки боевиков в районе населенного пункта Хамрат, однако понесли потери. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Боевики в Сирии провели несколько безуспешных атак на правительственные силы

ТАССвчера в 16:52
РБК

Сирийские войска понесли потери в ходе атаки боевиков в зоне деэскалации

РБКвчера в 15:39
RT на русском

Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе

RT на русскомвчера в 15:16
Известия

Сирийские военные понесли потери при атаке террористов в Идлибе

Известиявчера в 15:31
РИА Новости

Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

РИА Новостивчера в 15:06
Интерфакс

Сирийская армия понесла потери в боях с боевиками в Идлибе

Интерфаксвчера в 15:02
Царьград

Артиллерия и пулемёты не помогли. Армия Сирии и ВКС РФ отбили наступление боевиков из Идлиба

Царьградвчера в 08:13
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней

По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъвчера в 11:15
392
Реклама

Китайский производитель процессоров анонсировал книгу о ядре ОС Linux

Книгу, посвященную изучению ядра операционной системы (ОС) Linux на основе микропроцессорной платформы Loongson, пообещали представить в августе в компании Loongson Technology, 3 августа сообщает портал ИТ-новостей из Китая cnTechPost.
ИА Красная Веснавчера в 10:45

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газетавчера в 14:02
54
Реклама

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
2,1K
Реклама

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии гражданами РФ

Консул России в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире канала "Россия 1" заявил, что конечной целью задержанных в республике российских граждан было путешествие в одно из государств в Латинской Америке с транзитным проездом через Минск.
Капитал странывчера в 09:43
521
Реклама
Реклама