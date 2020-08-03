Сирийские военные понесли потери при атаке террористов в Идлибе
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Сирийские правительственные войска отбили атаки боевиков в районе населенного пункта Хамрат, однако понесли потери. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.В источнике
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