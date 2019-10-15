Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСирийские военные встретились с отступающими силами США

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly. Как отмечается, встреча произошла на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани, которые расположены на северо-востоке Сирии.
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