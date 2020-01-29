Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

Ранее руководитель российского центра по примирению Юрий Боренков сообщил, что боевики и их сообщники из "Белых касок" готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии, в которой планируют обвинить сирийские власти.
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с чего всё началось

Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации. Видео с его допросом распространил российский центр по примирению в Сирии. В обязанности боевика по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра.
РИА Новостивчера в 21:11

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В сирийском Идлибе задержали участника готовящихся химатак

РЕН ТВ01:43

Взятый в плен боевик рассказал о подготовке «Белыми касками» новой провокации

ТК Звездавчера в 21:30

Захваченный в Сирии боевик сообщил о подготовке провокации «Белыми касками»

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Известиявчера в 21:46

Свидетель подготовки провокаций оказался в плену у армии САР

Российская газетавчера в 21:37

Военные САР взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

Телеканал 360°вчера в 23:30

Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

РИА Новостивчера в 21:11
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
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Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 07:16
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Космос

NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид

По данным РИА Новости, космический объект относится в группе астероидов, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли, поэтому считается потенциально опасным.
Газета Кемерова 25 января в 16:17
Армия и оружие

ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 01:44
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже вчера в 05:07
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия 01:38
Здоровье

РБК: новый штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале

Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии назвал февраль месяцем предположительного появления коронавируса в России.
ТАСС 01:06
Футбол

«Тоттенхэм» заплатит ПСВ 30 миллионов евро за 22-летнего форварда

По информации источника, «шпоры» заплатят за голландца 30 миллионов евро.
Спорт-Экспресс вчера в 03:38
Технологии

Японцы создали беспилотный электрический трактор

Японская компания Kubota, занимающаяся производством тяжелой техники, представила прототип беспилотного сельскохозяйственного трактора.
N+1 вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Вести Подмосковья вчера в 22:47
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 23:00
Политика

Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина

У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
БИЗНЕС Online 01:30
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Здоровье

В Хакасии модернизируют первичную медицинскую помощь

Глава Хакасии провёл совещание, посвящённое модернизации первичного звена в системе здравоохранения республики.
Хакасия 27 января в 05:21
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой избран вице-спикером ассамблеи.
Rambler News Service вчера в 13:04
Происшествия

Женщину, которую подожгли в Пермском крае, эвакуируют в ожоговый центр

Как ранее сообщили в СУСК РФ по региону, вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджёг, после чего скрылся.
РИА Новости вчера в 06:38
Гаджеты

С 1 февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на iPhone (версии iOS 7) и Android (версии 2.3.7) и более старых версий.
Знамя труда (Альметьевск) 02:45
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество

Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа

Болгария к концу 2020 года намерена найти замену российскому газу и получать 50% топлива из других источников.
Известия вчера в 20:39
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Политика

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
РИА Новости 01:32
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Lenta.ru вчера в 11:20
Общество

Опубликовано видео полета вертолета Брайанта незадолго до трагедии

Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия

«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества

Коммерсантъ вчера в 20:40
Гаджеты

Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли

По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.
Life.ru вчера в 20:47
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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