Армия и оружие
РИА НовостиСирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Ранее руководитель российского центра по примирению Юрий Боренков сообщил, что боевики и их сообщники из "Белых касок" готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии, в которой планируют обвинить сирийские власти.
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с чего всё началось
Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации. Видео с его допросом распространил российский центр по примирению в Сирии. В обязанности боевика по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра.РИА Новостивчера в 21:11
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