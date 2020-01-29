Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации. Видео с его допросом распространил российский центр по примирению в Сирии. В обязанности боевика по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра.

с чего всё началось

Ранее руководитель российского центра по примирению Юрий Боренков сообщил, что боевики и их сообщники из "Белых касок" готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии, в которой планируют обвинить сирийские власти.

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