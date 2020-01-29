Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

Сирийские военные взяли в плен боевика, ставшего свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации. Видео с его допросом распространил российский центр по примирению в Сирии. В обязанности боевика по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра.
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Взятый в плен боевик рассказал о подготовке «Белыми касками» новой провокации

ТК Звездавчера в 21:30

Захваченный в Сирии боевик сообщил о подготовке провокации «Белыми касками»

REGNUMвчера в 22:14

ЦПВС заявил о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

RT на русском27 января в 12:26

Ставший свидетелем провокаций «Белых касок» боевик попал в плен к сирийским военным

Народные новостивчера в 21:59

Бывший боевик рассказал о подготовке новой провокации «Белых касок»

Известиявчера в 21:46

В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии

РБК27 января в 13:06

Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

РИА Новостивчера в 21:11
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Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Политика

ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:10
Политика

Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Капитал страны вчера в 13:39
Здоровье

В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом.
Газета.Ru 00:51
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Политика

Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Газета.Ru 00:33
Общество

Хуснуллин рассказал, как долго думал над предложением стать вице-премьером

Вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин, рассказал, как ему поступило предложение занять должность замглавы правительства России.
Реальное время 00:11
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Кино

Российские порноактёры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Российский порноактёр Алексей Маетный под псевдонимом Markus Dupree получил награду сразу в трех номинациях.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Политика

Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
РБК вчера в 13:46
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
RT на русском 00:20
Общество

Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса.
Lenta.ru 01:09
Кино

Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название

Культуромания 27 января в 11:14
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 27 января в 02:42
Кино

Первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Warner Bros. показала первый трейлер анимационной полнометражки Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.
Мир фантастики вчера в 23:15
Политика

Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады

«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
REGNUM вчера в 04:51
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС вчера в 03:54
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 16:55
Гаджеты

Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах

Дизайн iPhone 12, как видно по изображением, из-за угловатой металлической рамки напоминает iPhone 4 и 5. Дизайнер Джермейн Смит на рендерах для сайта LetsGoDigital сделал их такими не случайно.
Что происходит вчера в 06:06
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Галкина смыло волной на пляже в Тасмании

Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
ФАН вчера в 05:29
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Происшествия

Историка Олега Соколова признали вменяемым

ТАСС вчера в 10:18
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru 27 января в 22:19
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