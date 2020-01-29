Армия и оружие
РИА НовостиСирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Сирийские военные взяли в плен боевика, ставшего свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации. Видео с его допросом распространил российский центр по примирению в Сирии. В обязанности боевика по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра.
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Ставший свидетелем провокаций «Белых касок» боевик попал в плен к сирийским военным
Народные новостивчера в 21:59
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
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ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
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Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Общество
Хуснуллин рассказал, как долго думал над предложением стать вице-премьером
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Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Происшествия
В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая
В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
Общество
Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса.
Кино
Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Кино
Первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge
Warner Bros. показала первый трейлер анимационной полнометражки Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.
Политика
Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады
«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Гаджеты
Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах
Дизайн iPhone 12, как видно по изображением, из-за угловатой металлической рамки напоминает iPhone 4 и 5. Дизайнер Джермейн Смит на рендерах для сайта LetsGoDigital сделал их такими не случайно.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
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Галкина смыло волной на пляже в Тасмании
Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
Историка Олега Соколова признали вменяемым
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.