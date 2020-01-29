Сирийские военные взяли в плен боевика, ставшего свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации. Видео с его допросом распространил российский центр по примирению в Сирии. В обязанности боевика по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Происшествия В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Политика Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Общество «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.

Кино Российские порноактёры завоевали четыре «Порно-Оскара» Российский порноактёр Алексей Маетный под псевдонимом Markus Dupree получил награду сразу в трех номинациях.

Общество СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Политика Мишустин распределил обязанности между заместителями Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.

Гаджеты Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах Дизайн iPhone 12, как видно по изображением, из-за угловатой металлической рамки напоминает iPhone 4 и 5. Дизайнер Джермейн Смит на рендерах для сайта LetsGoDigital сделал их такими не случайно.

Общество В МВД рассказали о новых российских паспортах Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.

Интернет Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.

Здоровье Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.