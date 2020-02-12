Сирийские военные наносят удары по террористам в Идлибе, а не по гражданским, цель армии — нейтрализовать агрессивную деятельность боевиков. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам

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