Армия и оружие
RT на русскомПесков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам
Сирийские военные наносят удары по террористам в Идлибе, а не по гражданским, цель армии — нейтрализовать агрессивную деятельность боевиков. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Экономика
Часть прибыли от продажи Сбербанка пойдет на погашение долгов ОПК
Оставшиеся 1,25 трлн рублей пойдут в бюджет, в том числе 350 млрд — на реструктуризацию долгов оборонных предприятий.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Происшествия
Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками
В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Автоспорт
Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса
Этап чемпионата "Формулы-1"-2020 в Китае перенесен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Политика
Матвиенко поддержала инициативу о появлении пожизненных сенаторов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о введении статуса пожизненных сенаторов, наличие таких людей повысит авторитет верхней палаты.
Культура
Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале
Общество
Авиакомпания Air Italy прекращает деятельность
Вторая по величине авиакомпания Италии Air Italy объявила о прекращении своей деятельности из-за сложных условий на рынке.
Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Глава офиса отметил, что Зеленский примет решение о встречи с Путиным, если увидит, что эта встреча необходима и может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате».
Наука
Лекарство от клинической депрессии создал суперкомпьютер
Формулу короткой белковой молекулы, которая может без серьезных побочных эффектов подавлять развитие многих форм хронической депрессии вычислили ученые из России.
Авто
Nissan представит новый компактный кроссовер
Производители автомобильного концерна Nissan представили второй тизер обновленного кроссовера, разработанного для индийского рынка.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Шоу-бизнес
Ветлицкая появилась на Big Love Show в платье за 339 тысяч
55-летняя исполнительница появилась на популярном концерте в платье от известного дизайнера Филиппа Пляйна.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Экономика
Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
"Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы", — передает слова Путина RT.
Кино
В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею в Петербурге
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек
Как сообщает ToDay News Ufa, смертность от коронавируса стремительно растет. Только за вчерашний день в Китае погибли 108 человек.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни.
Общество
WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям
Американские чиновники сообщили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру, используя "потайные двери", предназначенные для пользования только правоохранительных органов, пишет газета Wall Street Journal.