Армия и оружие
Вести.RuСирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб, где объявлен режим прекращения огня, правительственные войска отразили атаку боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет, восемь боевиков нейтрализованы.
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«Режим тишины» в сирийском Идлибе перерастает в эскалацию: бои днём и ночью
Евразия Daily09 июля в 08:10
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Ипотечный приговор: граждане стали хуже возвращать жилищные ссуды
Рекордный рост В мае количество просроченных ипотечных ссуд выросло на 36% — до 79 тыс. по сравнению с мартом, следует из данных БКИ "Эквифакс".
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Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
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Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
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Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Pravda.Ru 09 июля в 22:53
Общество
ПФР разъяснил о надбавках к пенсиям за «советский» стаж
Пенсионный фонд России объяснил, по какому механизму будут начисляться надбавки пенсионерам, которые начали трудовую деятельность еще до 1 января 1991 года, когда существовал Советский Союз.
Что происходит 14:01
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
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Московский Комсомолец Калуга 10:48
Футбол
Вратарь ФК «Зенит» Лунев получил серьезную травму
Повреждение, которое получил в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев носит серьезный характер.
РЕН ТВ 15:28
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Пандемия коронавируса ставит антирекорды. Можно ли говорить о второй волне?
Коронавирус ставит антирекорды.
BFM.ru 15:53
Космос
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Профессор Института физики, директор Астрономической обсерватории КФУ Юрий Нефедьев рассказал о параде планет, который можно наблюдать с 4 июля.
Реальное время вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассталась с Олегом Майами
Отношения блогера Айзы Анохиной и певца Олега Майами оказались не такими уж и долговечными.
Kleo.ru 04:59
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Космос
Зонд станции InSight провалил тест на самостоятельность
N+1 вчера в 12:10
Общество
Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
RT на русском 20:50
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Футбол
Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат 14:50
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы никогда не стояли на коленях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано» белорусскому народу.
Коммерсантъ 19:31
Наука
Установлена польза черноплодной рябины при гипертонии
Исследование британских ученых установило, что побороть гипертонию помогут ягоды черноплодной рябины.
ТК Звезда 21:29
Политика
Зеленая партия США выдвинула своего кандидата на пост президента
Американская Зеленая партия официально выдвинула кандидатом на пост президента 67-летнего Хоуи Хокинса.
Московский Комсомолец 20:23
Гаджеты
MacBook может сломаться из-за заклеивания камеры, сообщили в Apple
Apple предупреждает о возможной поломке ноутбуков из-за заклеивания камеры. Речь среди прочего идет о MacBook Pro и MacBook Air.
Свободная Пресса 21:45
Армия и оружие
Помпео отреагировал на связанную с убийством Сулеймани критику ООН
Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru вчера в 04:42
Экономика
На падение Tesla поставили рекордную сумму
После взлета стоимости акций американского автопроизводителя Tesla на 43 процента за восемь дней объем ставок на их скорое падение достиг 19 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 09:08
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Сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера
Виктория Бекхэм готовится к свадьбе сына Бруклина. Он свяжет себя узами брака с актрисой Николой Пельтц, сообщила певица в Instagram.
МИР 24 23:17
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15»
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур.
ТАСС 15:33