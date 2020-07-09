Армия и оружие
Вести.RuСирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб, где объявлен режим прекращения огня, правительственные войска отразили атаку боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет, восемь боевиков нейтрализованы.
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«Режим тишины» в сирийском Идлибе перерастает в эскалацию: бои днём и ночью
Евразия Daily09 июля в 08:10
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Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
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Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо.
РИА Новости вчера в 23:56
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Piter.tv вчера в 11:58
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Вячеслав Володин предложил саратовским властям «собирать вещички»
Правильно было бы собирать вещички с пляжа, закончить кушать шашлыки, выгуливать корги, прекратить отдых и заняться решением вопросов, - заявил Володин.
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Футбол
Наставник «Аталанты» высказался о судействе в матче с «Ювентусом»
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о судействе в матче 32-го тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса", передает Football Italia.
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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
ТАСС вчера в 03:02
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Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона
Шесть игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказались от участия в рестарте сезона, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом на севере Москвы
Два человека погибли, три пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на севере Москвы.
РБК вчера в 18:31
Фигурное катание
Тутберидзе признана ISU лучшим тренером мира
РИА Новости вчера в 10:38
Авто
Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY
Дизайн модели, судя по распространенным производителем изображениям, выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе: с приподнятыми бамперами, высокой посадкой и буксировочными петлями на видном месте (рядом с передним краем лонжеронов).
Автоновости дня 10 июля в 09:12
Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
РИА Новости 00:03
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам
Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com вчера в 06:46
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей.
Известия 00:10
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Хинкель рассказал, чего «Спартаку» не хватило в матче с «Сочи»
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение команды от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 17:46
Происшествия
В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
Известия вчера в 23:45
Общество
В Кузбассе выписали ещё 41 пациента с коронавирусом
Всего в регионе официально зарегистрировано 2280 пациентов с коронавирусом, 1006 человек выздоровели, 12 скончались.
REGNUM 09 июля в 06:27
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости вчера в 08:15
Футбол
«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном
"Зенит" вничью сыграл с "Ахматом" в матче 28-го тура. В начале игры вратарь "Зенита" Андрей Лунёв пропустил мяч от Олега Иванова.
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Общество
Ubisoft опубликовала тизер Far Cry 6
Ubisoft представила официальный тизер Far Cry 6. В нем студия показала актера из сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, который сыграл главного антагониста в новой части шутера.
CyberSport.ru 10 июля в 12:49
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Религия
Что запрещается делать 12 июля, на Петров день
Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
Здоровье
Названы способы восстановить легкие после коронавируса
Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков рассказал, как восстановить легкие после коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:21
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22