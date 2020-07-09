В сирийской провинции Идлиб, где объявлен режим прекращения огня, правительственные войска отразили атаку боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет, восемь боевиков нейтрализованы.

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Общество Вячеслав Володин предложил саратовским властям «собирать вещички» Правильно было бы собирать вещички с пляжа, закончить кушать шашлыки, выгуливать корги, прекратить отдых и заняться решением вопросов, - заявил Володин. 16

Футбол Наставник «Аталанты» высказался о судействе в матче с «Ювентусом» Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о судействе в матче 32-го тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса", передает Football Italia.

Авто Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY Дизайн модели, судя по распространенным производителем изображениям, выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе: с приподнятыми бамперами, высокой посадкой и буксировочными петлями на видном месте (рядом с передним краем лонжеронов). 12

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