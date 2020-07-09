Армия и оружие

Вести.RuВести.RuСирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб, где объявлен режим прекращения огня, правительственные войска отразили атаку боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет, восемь боевиков нейтрализованы.
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Российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо

RT на русскомвчера в 22:45

ЦПВС сообщил об отбитой атаке боевиков на позиции армии САР в Идлибе

Известиявчера в 15:30

«Режим тишины» в сирийском Идлибе перерастает в эскалацию: бои днём и ночью

Евразия Daily09 июля в 08:10

В Сирии отбили нападение двух отрядов террористов

Lenta.ruвчера в 15:19

Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

ТАССвчера в 15:04

Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе

РИА Новостивчера в 15:03

Боевики напали на позиции сирийских войск в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:24
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия вчера в 06:20
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Кино

Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel

Газета.Ru вчера в 13:50
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости вчера в 08:26
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Единоборства

Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо.
РИА Новости вчера в 23:56
Кино

Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

Piter.tv вчера в 11:58
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Общество

Вячеслав Володин предложил саратовским властям «собирать вещички»

Правильно было бы собирать вещички с пляжа, закончить кушать шашлыки, выгуливать корги, прекратить отдых и заняться решением вопросов, - заявил Володин.
КП - Саратов вчера в 16:18
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Футбол

Наставник «Аталанты» высказался о судействе в матче с «Ювентусом»

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о судействе в матче 32-го тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса", передает Football Italia.
Газета.Ru вчера в 22:05
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС вчера в 03:02
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Хоккей

Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона

Шесть игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказались от участия в рестарте сезона, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru вчера в 23:50
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Происшествия

Два человека погибли в аварии с автобусом на севере Москвы

Два человека погибли, три пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на севере Москвы.
РБК вчера в 18:31
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Фигурное катание

Тутберидзе признана ISU лучшим тренером мира

РИА Новости вчера в 10:38
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Авто

Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY

Дизайн модели, судя по распространенным производителем изображениям, выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе: с приподнятыми бамперами, высокой посадкой и буксировочными петлями на видном месте (рядом с передним краем лонжеронов).
Автоновости дня 10 июля в 09:12
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Политика

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
РИА Новости 00:03
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:12
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
11
Шоу-бизнес

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com вчера в 06:46
85
Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей.
Известия 00:10
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Футбол

Хинкель рассказал, чего «Спартаку» не хватило в матче с «Сочи»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение команды от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 17:46
Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

Известия вчера в 23:45
1
Общество

В Кузбассе выписали ещё 41 пациента с коронавирусом

Всего в регионе официально зарегистрировано 2280 пациентов с коронавирусом, 1006 человек выздоровели, 12 скончались.
REGNUM 09 июля в 06:27
26
Экономика

Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости вчера в 08:15
9
Футбол

«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном

"Зенит" вничью сыграл с "Ахматом" в матче 28-го тура. В начале игры вратарь "Зенита" Андрей Лунёв пропустил мяч от Олега Иванова.
Life.ru вчера в 14:18
Общество

Ubisoft опубликовала тизер Far Cry 6

Ubisoft представила официальный тизер Far Cry 6. В нем студия показала актера из сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, который сыграл главного антагониста в новой части шутера.
CyberSport.ru 10 июля в 12:49
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Политика

Трамп отверг идею выводить США из НАТО

Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
39
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Религия

Что запрещается делать 12 июля, на Петров день

Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
3
Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
7
Здоровье

Названы способы восстановить легкие после коронавируса

Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков рассказал, как восстановить легкие после коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:21
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Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22
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