Сирийская ГЭС Тишрин перешла под контроль правительственных сил. Об этом заявил представитель командования группировкой войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, пишет ТАСС. По словам Фомичева, с 18 ноября российская военная полиция начнет патрулирование окрестностей ГЭС.

Сирийские войска вернули контроль над второй по мощности ГЭС в стране

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