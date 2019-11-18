Армия и оружие
Мой БрянскСирийские войска взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Войска правительства Сирии взяли под контроль вторую по мощности гидроэлектростанцию, сообщает ТАСС. Речь идёт о ГЭС Тишрин, которая расположена в Алеппо. Как уточнил представитель командования группировкой войск ВС РФ Борис Формичев, войска освободили станцию и прилегающие к ней территории.
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Футбол
Футболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что Сочи является лучшим городом России, в котором он жил.
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Общество
На портале госуслуг появится единое окно для заявлений
Правительство России приняло постановление, направленное на улучшение с 2020 года системы обратной связи с гражданами на едином портале государственных и муниципальных услуг, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Футбол
На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии
В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Футбол
Массовая драка футболистов в Астрахани попала на видео
Общество
Умер известный писатель Игорь Сахновский
В Екатеринбурге ушел из жизни известный российский писатель Игорь Сахновский.
Политика
Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки
Депутат-единоросс Антон Горелкин отзовет из Госдумы свой законопроект об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах.
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность
Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Общество
Дмитрий Киселев назвал революцией законопроект о виноделии в России
Глава виноградарей и виноделов России, известный российский журналист Дмитрий Киселёв назвал законопроект о виноделии «революцией».
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Происшествия
Мать убитой в Крыму пятилетней девочки оскорбили на похоронах
В селе Кропоткино в Крыму прошли похороны пятилетней девочки, которую убил отчим, сообщают СМИ.
Энергетика
Прибыль «Газпром нефти» по МСФО упала в III квартале на 20,6%
Операционные расходы сократились на 0,4% до 537,712 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 134,074 млрд руб. против 165,919 млрд руб. в III квартале 2018 г. (- 19,2%).
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Хоккей
Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом
Российский форвард клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, говоря в интервью «Спорт-Экспресс» о достижениях соотечественника и партнера по команде Александра Овечкина, сравнил его с Иисусом.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.