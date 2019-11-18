Войска правительства Сирии взяли под контроль вторую по мощности гидроэлектростанцию, сообщает ТАСС. Речь идёт о ГЭС Тишрин, которая расположена в Алеппо. Как уточнил представитель командования группировкой войск ВС РФ Борис Формичев, войска освободили станцию и прилегающие к ней территории.

Сирийские войска взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

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