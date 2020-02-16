Сирийская арабская армия впервые за восемь лет полностью контролирует территорию крупнейшего мегаполиса страны — города Алеппо. Правительственные войска смогли вытеснить террористов за пределы городской черты и продвинуться на Запад, в сторону города Дарат-Изза.

с чего всё началось

Военнослужащие сирийской армии взяли под полный контроль окрестности города Алеппо. В воскресенье, 16 февраля, остававшиеся там боевики отступили. Сирийские войска освободили все населенные пункты в районе Алеппо, а также равнину Анадан, расположенную к западу от города.

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