Армия и оружие

Вести.RuВести.RuСирийский Алеппо освободился от боевиков

Военнослужащие сирийской армии взяли под полный контроль окрестности города Алеппо. В воскресенье, 16 февраля, остававшиеся там боевики отступили. Сирийские войска освободили все населенные пункты в районе Алеппо, а также равнину Анадан, расположенную к западу от города.
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с чего всё началось

Сирийская армия впервые за восемь лет полностью контролирует город Алеппо

Сирийская арабская армия впервые за восемь лет полностью контролирует территорию крупнейшего мегаполиса страны — города Алеппо. Правительственные войска смогли вытеснить террористов за пределы городской черты и продвинуться на Запад, в сторону города Дарат-Изза.
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SANA: армия САР освободила от боевиков населённые пункты в Алеппо

RT на русском13:16

СМИ узнали об освобождении части Алеппо от боевиков

Коммерсантъ12:59

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РБК13:39

СМИ: сирийские войска заняли 28 населенных пунктов к западу и северу от Алеппо

ТАСС12:48

СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо

РИА Новости12:08

Сирийская армия полностью освободила Алеппо и его пригороды от боевиков

Красная весна13:14
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