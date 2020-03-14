Армия и оружие
Газета.RuСирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов
Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
Читать в источнике
Оценить293
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Общество
Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса
В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
Политика
Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
Происшествия
Американский Boeing запросил аварийную посадку на Камчатке
Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
Общество
В Краснодарском крае выявили случай заражения коронавирусом
Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде, передает «Интерфакс» .
Музыка
Солист Little Big назвал адом съёмки клипа к Евровидению
Солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал, как проходили съёмки фильма на песню Uno, которая прозвучит на Евровидении.
Общество
В ВОЗ назвали Европу центром пандемии коронавируса
Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, на брифинге в Женеве назвал Европу центром пандемии нового коронавируса.
Футбол
Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято
По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса для легких
Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Происшествия
Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде
Владимир, 14 марта 2020, 07:55 — REGNUM Во Владимирской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом.
Общество
В Горловке при обстреле ранены три человека, в том числе ребенок
"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Экономика
«Ищенко о главном»: поправки в Конституцию РФ, нефтяная война
В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал важные темы.
Футбол
Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил мнение, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
Авто
Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Базовое оснащение обновлённого Chevrolet Traverse может похвастаться наличием системой автоматического торможения, переключения дальнего света и помощником удержания в полосе.
Общество
Россия ограничивает авиасообщения со странами Европы
Список стран, с которыми Россия прекратила авиасообщения, пополнился Норвегией и Швейцарией.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Минтруд опубликовал новые правила выплат на детей
Отмечается, что в среднем его размер составит 5,5 тысяч рублей. Чтобы получить выплаты, семья должна подать заявление в электронном виде.
Общество
Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса
В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
Космос
SpaceX привлекла $500 млн на создание системы Starlink
SpaceX оценивает создание сети Starlink в $10 млрд.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Экономика
Рынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения
Основные американские фондовые индексы по итогам торгов 13 марта закрылись ростом на 9% после крупнейшего за последние 33 года падения, которое произошло днем ранее.
Футбол
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
Технологии
Пассажиры протестируют новые функции приложения «Метро Москвы» до их запуска
Столичные пассажиры смогут протестировать функции обновленной версии приложения «Метро Москвы» перед их официальным запуском.
Космос
Видео воссоздает опасное путешествие Аполлона 13 вокруг Луны
Астронавты на борту космического корабля «Аполлон-13» пережили взрыв и сократили подачу кислорода для своего сложного путешествия, 14 апреля 1970 года: 25-минутный проход над противоположной стороной луны, без связи с Землей.
Происшествия
Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции
Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.
Хоккей
«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом»
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина (4:2 счет в серии) и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.