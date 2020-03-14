Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
Читать в источнике
Комментировать240

Подробнее о событии

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru02:31

Пойманный сирийской разведкой дезертир рассказал, что США направляют боевиков в Идлиб

ТАСС01:05

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

РИА Новостивчера в 22:25

Боевик-перебежчик раскрыл схему поставок оружия террористам из США

Известиявчера в 22:54

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

REGNUMвчера в 22:22

США готовили боевиков к «операциям» в Идлибе

РЕН ТВвчера в 22:31

Сирийский полковник-дезертир рассказал об отправке США боевиков в Идлиб

Lenta.ruвчера в 22:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Общество

Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса

В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
Известия 02:47
Политика

Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия

Американский Boeing запросил аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
РБК вчера в 22:17
Общество

В Краснодарском крае выявили случай заражения коронавирусом

Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде, передает «Интерфакс» .
Юга.ру 12 марта в 12:41
Музыка

Солист Little Big назвал адом съёмки клипа к Евровидению

Солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал, как проходили съёмки фильма на песню Uno, которая прозвучит на Евровидении.
News.ru 02:37
Общество

В ВОЗ назвали Европу центром пандемии коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, на брифинге в Женеве назвал Европу центром пандемии нового коронавируса.
ИнфоСМИ вчера в 13:07
Футбол

Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято

По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта.
Metaratings вчера в 16:28
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса для легких

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
РИА Новости 00:01
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Происшествия

Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде

Владимир, 14 марта 2020, 07:55 — REGNUM Во Владимирской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом.
REGNUM 00:55
Общество

В Горловке при обстреле ранены три человека, в том числе ребенок

"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
РИА Новости 01:28
Культура

АРМИ влюбились в новый сингл Ви из BTS «Sweet Night»

Popcake 02:15
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Экономика

«Ищенко о главном»: поправки в Конституцию РФ, нефтяная война

В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал важные темы.
Украина.ру вчера в 09:14
Футбол

Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил мнение, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
Чемпионат вчера в 17:57
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse

Базовое оснащение обновлённого Chevrolet Traverse может похвастаться наличием системой автоматического торможения, переключения дальнего света и помощником удержания в полосе.
Тарантас Ньюс вчера в 23:44
Общество

Россия ограничивает авиасообщения со странами Европы

Список стран, с которыми Россия прекратила авиасообщения, пополнился Норвегией и Швейцарией.
МордовМедиа вчера в 13:44
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Общество

Минтруд опубликовал новые правила выплат на детей

Отмечается, что в среднем его размер составит 5,5 тысяч рублей. Чтобы получить выплаты, семья должна подать заявление в электронном виде.
Говорит Москва 12 марта в 05:21
Общество

Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса

В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
Известия 02:47
Космос

SpaceX привлекла $500 млн на создание системы Starlink

SpaceX оценивает создание сети Starlink в $10 млрд.
Telesputnik.ru 11 марта в 11:35
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 12 марта в 05:00
Экономика

Рынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения

Основные американские фондовые индексы по итогам торгов 13 марта закрылись ростом на 9% после крупнейшего за последние 33 года падения, которое произошло днем ранее.
РБК вчера в 22:17
Футбол

Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
RT на русском 02:00
Технологии

Пассажиры протестируют новые функции приложения «Метро Москвы» до их запуска

Столичные пассажиры смогут протестировать функции обновленной версии приложения «Метро Москвы» перед их официальным запуском.
Вечерняя Москва 02:14
Космос

Видео воссоздает опасное путешествие Аполлона 13 вокруг Луны

Астронавты на борту космического корабля «Аполлон-13» пережили взрыв и сократили подачу кислорода для своего сложного путешествия, 14 апреля 1970 года: 25-минутный проход над противоположной стороной луны, без связи с Землей.
AstroNews.ru 11 марта в 11:22
Происшествия

Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.
REGNUM 00:56
Хоккей

«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина (4:2 счет в серии) и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Горобзор.ру 11 марта в 12:43
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Astera вчера в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное