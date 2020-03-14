Армия и оружие
Газета.RuСирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов
Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
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Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора озвучили петербуржцам семь шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции.
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Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде
Владимир, 14 марта 2020, 07:55 — REGNUM Во Владимирской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом.
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Чемпионат Армении приостановлен из-за коронавируса
«Принимая во внимание появление новых случаев коронавируса в Армении и предотвращение его дальнейшего распространения, а также на основании призыва правительства РА, федерация футбола Армении приняла решение приостановить до 23-го марта все турниры, проводимые под эгидой ФИФА», - говорится в сообщении.
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Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).