Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
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Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

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