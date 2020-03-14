Армия и оружие
Газета.RuСирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов
Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
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В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
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Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
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