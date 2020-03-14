Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

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