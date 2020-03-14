Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
Читать в источнике
Комментировать121

Подробнее о событии

Сирийский полковник-дезертир рассказал об отправке США боевиков в Идлиб

Lenta.ruвчера в 22:58

Боевик-перебежчик раскрыл схему поставок оружия террористам из США

Известиявчера в 22:54

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

РИА Новостивчера в 22:25

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

REGNUMвчера в 22:22

Оружие НАТО, диверсии США и наркоторговля: о чем рассказал перешедший на сторону боевиков экс-полковник САР

ТК Звездавчера в 22:00

США готовили боевиков к «операциям» в Идлибе

РЕН ТВвчера в 22:31

Сирийский дезертир: положение беженцев в Эт-Танфе близко к критическому

Газета.Ruвчера в 22:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Музыка

Little Big анонсировала песню для «Евровидения»

Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Bimru.ru вчера в 01:44
Политика

Киев расторг договоры аренды земли с посольством России

Киев, 12 марта 2020, 17:56 — REGNUM Киевский городской совет на заседании 12 марта принял решение о расторжении договоров на аренду земельных участков с посольством России, передаёт агентство «Укринформ».
REGNUM 12 марта в 10:56
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости вчера в 15:35
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Армия и оружие

США закажут ракету-обманку для ПВО

Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Газета.Ru вчера в 08:27
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
ТАСС вчера в 03:06
Политика

Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений

Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Газета.Ru вчера в 18:31
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК вчера в 11:03
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru вчера в 02:17
Здоровье

NYT: в США от коронавируса могут погибнуть до 1,7 миллиона человек

В США от заражения инфекцией коронавируса могут погибнуть до 1,7 млн человек, 13 марта сообщает New York Times со ссылкой на экспертов.
Красная весна вчера в 18:30
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Авто

Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada

Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Gorod48 01:08
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru 12 марта в 12:45
Единоборства

Турнир Bellator 241 отменен в связи со вспышкой коронавируса

Спорт-Экспресс вчера в 15:28
Происшествия

Сорок человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В Турции по меньшей мере 40 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Аксарай - Адана.
РЕН ТВ 00:21
Гаджеты

Samsung PIFF: наступает новое поколение дисплеев для смартфонов

Live24 вчера в 08:10
Космос

В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс

Российский эксперт прокомментировал перенос даты миссии ExoMars-2020. В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс.
Piter.tv вчера в 06:28
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 01:11
Космос

Ученые установили, как образуются магнитные звезды

Европейские астрофизики разработали детальную компьютерную модель, объясняющую происхождение гигантских магнитных полей у особого класса нейтронных звезд — магнетаров, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной — усилением ранее существовавших в недрах этих звезд слабых магнитных полей.
РИА Новости вчера в 15:00
Общество

Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой

Московский Комсомолец вчера в 09:23
Общество

«Я не собираюсь снабжать»: мужчина требует от бывшей возлюбленной вернуть подарки на 400 тысяч рублей

Пару дней назад интернет взбудоражил любопытный список — мужчина предъявил счет своей бывшей возлюбленной и попросил её вернуть всё, что тратил на неё, её родственников и давал «в долг».
НГС 12 марта в 22:00
Авто

Появилась информация о новом Chevrolet Niva

Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Автоновости дня вчера в 05:19
Авто

Названы лидеры среди брендов по продажам SUV в России

"Бронза" рейтинга достается французскому Renault с результатом 4915 шт. и ростом продаж на 5% На четвертое место за счет продаж модели RAV4 поднялась японская Toyota – суммарные продажи марки в сегменте SUV составили 4684 шт. (+ 36 %).
CarsWeek.ru вчера в 00:15
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Вести.Ru 12 марта в 06:43
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
SMINEWS в Подольске вчера в 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное