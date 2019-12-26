Дамаск изучает возможность подачи в международный суд иска против Вашингтона в связи с расхищением сирийских нефтяных ресурсов. Об этом советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан заявила в среду в интервью базирующемуся в Бейруте панарабскому телеканалу Al Mayadeen.

Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов

Экономика Сбербанк передал «Яндексу» его «золотую акцию» Напомним, 18 ноября совет директоров "Яндекса" предложил внести изменения в структуру корпоративного управления компанией, которые подразумевают в том числе передачу от Сбербанка "золотой акции" IT-компании.

Политика В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.

Культура Телеканал ТНТ покажет документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» Виной всему – странное происшествие на музыкальном конкурсе в британском Брайтоне, о котором со всеми подробностями и фактами расскажут герои этого фильма – музыканты, продюсеры, актеры и работники советских спецслужб.

Политика 40 лет назад началась Афганская война 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.

Наука Ученые рассказали, чем полезно прерывистое голодание Ученые из Национального института по проблемам старения США провели исследование на тему влияния прерывистого голодания на организм человека, передает The New England Journal of Medicine.

Здоровье Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины «В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.

Армия и оружие Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

Футбол Юрген Клопп: «„Боксинг-дэй“ в АПЛ — преступление» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график АПЛ под конец года, когда в чемпионате начинается так называемый «боксинг-дэй» — череда матчей с коротким промежутком времени.

Шоу-бизнес Наташа Королева шокировала перекаченными губами На своей странице в социальной сети Instagram Королева опубликовала фотографии и видео, на которых заметно, что она увеличила губы.

Общество Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

Общество Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.