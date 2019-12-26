Политика
ТАСССирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов
Дамаск изучает возможность подачи в международный суд иска против Вашингтона в связи с расхищением сирийских нефтяных ресурсов. Об этом советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан заявила в среду в интервью базирующемуся в Бейруте панарабскому телеканалу Al Mayadeen.
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
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Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.