Армия и оружие
Lenta.ruСирия начала новую военную операцию в Идлибе
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Сирийские военные освободили от боевиков населенный пункт на юге Идлиба
Российская газетавчера в 18:01
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Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Здоровье
Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков
Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.
Наука
Создано лекарство от рака груди в виде инъекции
Общество
Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Политика
Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Игры
В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»
Экономика
Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ
Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Происшествия
В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
Политика
Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций
Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Общество
В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров
Владелец сети подпольных онлайн-кинотеатров впервые осужден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Происшествия
Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном
Отец открывшего стрельбу на Лубянке рассказал, что мало принимал участия в воспитании сына.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Происшествия
В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны
Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Общество
В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг
Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Глава Чечни Кадыров назвал себя пехотинцем президента Путина
Футбол
Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала
Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.
Авто
Honda представит автономный концепт Honda Augmented Driving Concept
Как и любой футуристический концепт-кар в наши дни, Augmented Driving Concept обладает автопилотом.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.