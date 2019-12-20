Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСирия начала новую военную операцию в Идлибе

Сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб.
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Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

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Армия САР начала новую военную операцию в Идлибе

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Сирийская армия отбила у террористов первую деревню в рамках новой операции

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СМИ: сирийские подразделения проводят военную операцию в Идлибе

Московский Комсомолецвчера в 18:43
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При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

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Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском вчера в 09:17
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Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.
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Создано лекарство от рака груди в виде инъекции

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Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru вчера в 04:46
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Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.
РИА Новости вчера в 18:10
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:57
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском 01:16
Игры

В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»

Ридус вчера в 17:29
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Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ

Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
РБК вчера в 22:01
Общество

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Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Интерфакс вчера в 10:05
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ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
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Происшествия

В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника

Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
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Политика

Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций

Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
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Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
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Общество

В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

Владелец сети подпольных онлайн-кинотеатров впервые осужден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB.
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Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
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Происшествия

Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

Отец открывшего стрельбу на Лубянке рассказал, что мало принимал участия в воспитании сына.
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Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

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Происшествия

В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны

Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
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Общество

В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг

Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Gazeta.SPb вчера в 16:16
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
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Глава Чечни Кадыров назвал себя пехотинцем президента Путина

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Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала

Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.
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Как и любой футуристический концепт-кар в наши дни, Augmented Driving Concept обладает автопилотом.
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Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
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Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.
РБК вчера в 23:00
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