Сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб.

Сирия начала новую военную операцию в Идлибе

Здоровье Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.

Спорт Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

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Общество Роскачество составило рейтинг российских игристых вин Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».

Экономика Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.

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Происшествия В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Происшествия SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Футбол Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.

Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.