Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
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с чего всё началось

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

Сирийские военные обнаружили в городе Саракиб провинции Идлиб химические отравляющие вещества, которые свидетельствуют о попытке террористов устроить провокации, передает корреспондент РИА Новости.
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Химические вещества боевиков для атаки в Сирии показали на видео

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Ученые NASA обнаружили на Марсе пещеру

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Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.
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Из-за блатных участников раскритиковал шоу «Голос» Пресняков-старший

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В Забайкалье вторые сутки тушат пожар на полигоне ТБО

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Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Число погибших при пожаре в жилом доме в Удмуртии увеличилось до трех

Число жертв пожара в двухэтажном доме в Игринском районе Удмуртии увеличилось до трех человек, а количество пострадавших - до девяти.
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Согласно публикации группы Forfriendsspb в социальной сети "ВКонтакте", новая фара для Largus FL в точности повторяет головную оптику mi-DO.
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Байкальские бактерии могут хранить неизвестные антибиотики

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Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»

«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
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