Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
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Сирия осталась без электричества, сообщают СМИ. "Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.В источнике
С чего всё началось
"После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - приводит сирийский телеканал Al Ekhbariya
слова министра.
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