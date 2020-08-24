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Российская газета
Российская газета

Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии

Власти Сирии назвали произошедшее терактом. "После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - заявил министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Ганим.В источнике
С чего всё началось
"После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - приводит сирийский телеканал Al Ekhbariya
 слова министра.
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