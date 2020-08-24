АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Еще в начале лета глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис распорядился о введении сокращенной рабочей недели (с понедельника до четверга) на предприятии, но благодаря крупному контракту от правительства РФ, линия по выпуску машин на платформе B0, а также конвейеры Lada 4x4 и Lada Granta будут осуществлять сборку машин шесть дней в неделю.