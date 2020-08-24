Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Смотрите также
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Малийские мятежники предложили объявить переходный период
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму
В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске
Экс-министр транспорта Хабаровского края заключён под домашний арест
Пушков прокомментировал видео с держащим автомат Лукашенко
Пьяный екатеринбуржец несколько раз протаранил машину бывшей жены
По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже
Москва разрешила Лукашенко вести диалог с оппозицией
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт.В источнике
С чего всё началось
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - передает телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
Подробнее о событии