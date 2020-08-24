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РИА Новости
РИА Новости

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - передает телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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РИА Новости

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

РИА Новости22:25
РБК

Взрыв газопровода в Дамаске привел к отключению электричества в Сирии

РБК23:01
ТАСС

Сирия осталась без электричества после взрыва на газопроводе

ТАСС22:37
Коммерсантъ

В Сирии взрыв на газопроводе привел к отключению электричества по всей стране

Коммерсантъ22:30
RT на русском

SANA: взрыв на газопроводе привёл к отключению электричества в Сирии

RT на русском23:17
РЕН ТВ

Видео с места взрыва под Дамаском, оставившего без света всю Сирию

РЕН ТВ22:50
Известия

Появилось видео с места взрыва газопровода под Дамаском

Известия23:08

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Взгляд.рувчера в 15:36
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Телеканал ОТВ23:52
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Взгляд.ру23:06

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Известия22:36