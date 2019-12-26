Сирийские власти ведут подготовку к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны. Дамаск изучает варианты того, какие законные меры могут быть предприняты против Вашингтона на международном уровне.

Сирия подаст иск против США за хищение нефти

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