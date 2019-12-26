Политика

Российская газетаРоссийская газетаСирия подаст иск против США за хищение нефти

Сирийские власти ведут подготовку к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны. Дамаск изучает варианты того, какие законные меры могут быть предприняты против Вашингтона на международном уровне.
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В Дамаске пригрозили судом США за кражу сирийской нефти

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Сирия подаст иск против США за хищение нефти

Российская газетавчера в 20:41

Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов

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Коммерсантъвчера в 23:00

Сирия готовится к подаче иска против США за разграбление нефти

RT на русскомвчера в 15:47

Дамаск отверг право войск США находиться близ нефтяных месторождений в Сирии

Интерфаксвчера в 15:12

Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти

РИА Новостивчера в 15:34
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:43, Ашберн

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Вести.UZ23 декабря в 10:54
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:43, Ашберн
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Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

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РИА Новости вчера в 19:19
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Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 00:37
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РБК вчера в 22:00
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Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
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27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева погибла в съемной квартире в Будапеште, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 24 декабря в 15:41
Происшествия

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Популярность продуктов с шиной PCIe 4.0 сможет обеспечить только Intel

Пока лидер рынка микропроцессоров не начнёт поставлять на рынок свои процессоры и чипсеты с контролерами PCIe 4.0, настоящей популярности новой шине не видать.
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СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

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Экс-глава МИД Австрии рассказала о «трещинах» в НАТО

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РИА Новости вчера в 22:06
Армия и оружие

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Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии, заявил член комитета по национальному примирению Умар Рахмон.
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Политика

«Гиена Европы». Почему Черчилль так называл Польшу и что происходит сегодня

Как создавалась Вторая Речь Посполитая Оскорбительная кличка досталась Польше совершенно заслуженно — за 20 лет между восстановлением польского государства и немецким вторжением жертвами польской агрессии стали все без исключения соседние страны.
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Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
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Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
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Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи

Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
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С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа

По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».
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Фигурное катание

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Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
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Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка

Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.
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