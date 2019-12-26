Политика
Российская газетаСирия подаст иск против США за хищение нефти
Сирийские власти ведут подготовку к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны. Дамаск изучает варианты того, какие законные меры могут быть предприняты против Вашингтона на международном уровне.
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:43, Ашберн
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:43, Ашберн
Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Финансы
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
Политика
Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»
Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
Происшествия
На Урале девочка погибла при игре с кошкой
Происшествия
Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Экономика
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Общество
«Ъ»: россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
QIWI продала свою сеть постаматов
QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Единоборства
Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном
Поединок Емельяненко — Джексон пройдёт в японской Сайтаме 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.
Политика
Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга
Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
Происшествия
Российская пианистка погибла на отдыхе в Будапеште, пишут СМИ
27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева погибла в съемной квартире в Будапеште, пишет сайт kp.ru.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Гаджеты
Популярность продуктов с шиной PCIe 4.0 сможет обеспечить только Intel
Пока лидер рынка микропроцессоров не начнёт поставлять на рынок свои процессоры и чипсеты с контролерами PCIe 4.0, настоящей популярности новой шине не видать.
Общество
СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о «трещинах» в НАТО
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Армия и оружие
Боевики отказались сдать сирийский Маарет-Нууман
Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии, заявил член комитета по национальному примирению Умар Рахмон.
Политика
«Гиена Европы». Почему Черчилль так называл Польшу и что происходит сегодня
Как создавалась Вторая Речь Посполитая Оскорбительная кличка досталась Польше совершенно заслуженно — за 20 лет между восстановлением польского государства и немецким вторжением жертвами польской агрессии стали все без исключения соседние страны.
Происшествия
В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы
В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске
Соревнования пройдут на льду "Платинум-Арены", которая вмещает 7 тыс. человек. Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона.
Экономика
Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
Шоу-бизнес
Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка
Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.