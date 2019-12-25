Политика
ИзвестияСирия подаст иск против США за разграбление нефти
Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийских нефтяных ресурсов. Об этом 25 декабря сообщила советник президента САР Бусейна Шаабан. По ее словам, сирийские власти хотят освободить территорию и нефтяные месторождения страны от присутствия США.
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Гаджеты
Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов
Национальные китайские процессоры В Китае состоялась премьера новейших процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля.
Авто
Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Армия и оружие
Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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Поклонники шокированы губами Наташи Королевой
Известная российская певица Наташа Королева шокировала своих подписчиков, опубликовав фото с неестественно большими губами.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Гаджеты
Обзор Mi Note 10: самый интересный смартфон Xiaomi 2019 года
Смартфон, который изначально был одним из самых ожидаемых новинок этого года — и старт продаж с фантастическим по щедрости предложением, отличным Redmi Note 8T в подарок.
Политика
Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина
Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
Наука
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
Политика
Россия сочла выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Компенсация в 2,9 миллиарда долларов, которую «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу», является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
Шоу-бизнес
Татьяна Столяр высмеяла Константина Богомолова
Общество
Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в интервью телеканалу RT рассказал, над чем никогда не будет шутить.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
Космос
Момент посадки нового космического корабля Starliner попал на видео
NASA в своем Twitter-аккаунте опубликовало кадры приземления в Нью-Мехико нового космического корабля Starliner, совершившего свой первый испытательный полет.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Транспорт
Смольный опубликовал тарифы на проезд в наземном городском транспорте
Комбинированный билет — на все три вида наземного транспорта — обойдется в 2 035 рублей, на два по выбору — 1 915 рублей.
Здоровье
Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске
Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Политика
Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС
О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
Происшествия
Школьник напал на учительницу с молотком за плохие оценки
Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как ученик 9-го класса напал на учительницу русского языка с молотком, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Футбол
Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо
Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Кино
Atomic Tickets назвала самые ожидаемые фильмы 2020 года
По данным онлайн-кассы Atomic Tickets, самым ожидаемым фильмом предстоящего года стал кинокомикс «Чудо-женщина:1984».
Армия и оружие
Зам Шойгу раскрыла, затронет ли российских военных пенсионная реформа
24 декабря президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.