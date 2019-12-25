Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийских нефтяных ресурсов. Об этом 25 декабря сообщила советник президента САР Бусейна Шаабан. По ее словам, сирийские власти хотят освободить территорию и нефтяные месторождения страны от присутствия США.

Сирия подаст иск против США за разграбление нефти

Гаджеты Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов Национальные китайские процессоры В Китае состоялась премьера новейших процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля.

Авто Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Шоу-бизнес Поклонники шокированы губами Наташи Королевой Известная российская певица Наташа Королева шокировала своих подписчиков, опубликовав фото с неестественно большими губами.

Гаджеты Обзор Mi Note 10: самый интересный смартфон Xiaomi 2019 года Смартфон, который изначально был одним из самых ожидаемых новинок этого года — и старт продаж с фантастическим по щедрости предложением, отличным Redmi Note 8T в подарок.

Политика Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).

Политика Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.

Транспорт Смольный опубликовал тарифы на проезд в наземном городском транспорте Комбинированный билет — на все три вида наземного транспорта — обойдется в 2 035 рублей, на два по выбору — 1 915 рублей.

Происшествия Школьник напал на учительницу с молотком за плохие оценки Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как ученик 9-го класса напал на учительницу русского языка с молотком, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.