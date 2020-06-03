с чего всё началось

Сирийская армия получила из России очередную, вторую по счету партию усовершенствованных истребителей МиГ-29. Об этом сообщило посольство РФ в Дамаске.

Общество Смертность в Петербурге выросла на треть в мае Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния. 75

Экономика Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 445

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 347

Политика Персонально ваш: Елизавета Осетинская Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".

Космос Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов Астрономам из Австралии удалось зафиксировать источники имеющих загадочное происхождение радиосигналов, известных также под названием FRB.

Наука Следы динозавров найдены в бомбоубежище в Китае Китайские палеонтологи и геологи исследовали многочисленные отпечатки "куриных лап", которые в марте 2019 года на стене бомбоубежища "Шарен" в Национальном лесном парке Гэлэшань в Чунцине обнаружили скалолазы.

Политика Пекин сделал решающий ход в торговой войне Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир. 87

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 859

Экономика «Аэрофлот» получает субсидии государства на особых условиях Как выяснилось, для авиакомпаний установлены разные правила получения субсидий. Группа «Аэрофлот» получает их на особых условиях.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,9K

Гаджеты В AMD намекнули, что видеокарты Big Navi выйдут раньше новых консолей Компания AMD подтвердила, что её будущий графический процессор Big Navi станет первым продуктом, основанным на архитектуре RDNA 2. Таким образом, консоли Play Station 5 и Xbox Series X с графикой на тех же чипах появятся позднее.

Футбол Болельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ По информации источника, в документе утверждается, что каждому зрителю, который придет на стадион, перед входом будут измерять температуру.