Армия и оружие
КоммерсантъСирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии. «Сирийцы уже начинают выполнять миссии на этих самолетах»,— заявили в дипмиссии. Точное количество самолетов там не указали.
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с чего всё началось
— Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами, — говорится в сообщении.Life.ruвчера в 16:49
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Политика
Газопровод «Балканский поток» может быть завершен до конца года
ТАСС 01 июня в 11:43
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости 02 июня в 06:52
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной после расставания решил запеть
Обо всем муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 18:15
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru вчера в 09:32
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
REGNUM 01 июня в 07:26
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink успешно стартовала во Флориде.
Российская газета вчера в 22:14
Политика
Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок
Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru вчера в 10:45
Происшествия
Москва узнала об аварии в Норильске через полчаса
Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС и обвинил местные власти в том, что они из социальных сетей узнали о катастрофе в связи с разливом топлива.
Южный Федеральный вчера в 13:19
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета вчера в 21:29
Армия и оружие
«Большой позор»: как украинские пропагандисты сели в лужу с историей о «похищении» солдата ВСУ
Версия командования десантно-штурмовых войск ВСУ о якобы «похищении» солдата-срочника Евгения Добринского прямо с наблюдательного пункта на границе с Крымом рассыпалась на глазах, и это приходится признавать даже украинским пропагандистам.
Rusvesna.su вчера в 10:42
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости вчера в 18:03
Экономика
Прожиточный минимум увеличится на 2,2%
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2020 года на душу населения 10843 рубля, для трудоспособного населения - 11731 рубль, пенсионеров - 8944 рубля, детей - 10721 рубль", - значится в проекте документа.
Российская газета вчера в 08:06
Общество
Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции
Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Темпы заболеваемости коронавирусом в ряде российских регионов на протяжении нескольких дней бьют рекорды.
Tomsk.Ru вчера в 20:53
Футбол
Томас Мюллер: «Возможно, Левандовский лучший вариант, чем Роналду»
Роберт Левандовский в текущем сезоне в Бундеслиге забил 27 мячей, Криштиану Роналду в Серии А — 21, Лионель Месси в Примере — 19.
Матч ТВ вчера в 21:48
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru вчера в 06:16
Футбол
Боатенг: «Хочу, чтобы наступил день, когда ни один темнокожий футболист не выйдет на работу»
Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, перешедший в январе в «Бешикташ» на правах аренды, высказался о проблеме расизма в мире.
Sport24.ru вчера в 17:25
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском вчера в 12:57
Авто
BMW официально представила новое купе BMW 4-Series
Немецкий автопроизводитель представил купе BMW 4 Series нового поколения (G22). Презентация прошла в онлайн режиме.
Тарантас Ньюс 02 июня в 13:42
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru вчера в 05:45
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Культура
Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф
ТАСС 02 июня в 04:00
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь вчера в 02:14