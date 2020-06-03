с чего всё началось

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии. «Сирийцы уже начинают выполнять миссии на этих самолетах»,— заявили в дипмиссии. Точное количество самолетов там не указали.

Политика Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. 1,9K

Общество В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге. 2,1K

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,6K

Политика Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок. 86

Происшествия Москва узнала об аварии в Норильске через полчаса Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС и обвинил местные власти в том, что они из социальных сетей узнали о катастрофе в связи с разливом топлива. 7

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 606

Происшествия ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков. 2,2K

Армия и оружие «Большой позор»: как украинские пропагандисты сели в лужу с историей о «похищении» солдата ВСУ Версия командования десантно-штурмовых войск ВСУ о якобы «похищении» солдата-срочника Евгения Добринского прямо с наблюдательного пункта на границе с Крымом рассыпалась на глазах, и это приходится признавать даже украинским пропагандистам.

Происшествия В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов. 7

Космос В корабле Маска использовали российские детали В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. 845

Экономика Прожиточный минимум увеличится на 2,2% "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2020 года на душу населения 10843 рубля, для трудоспособного населения - 11731 рубль, пенсионеров - 8944 рубля, детей - 10721 рубль", - значится в проекте документа. 88

Общество Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Темпы заболеваемости коронавирусом в ряде российских регионов на протяжении нескольких дней бьют рекорды.

Футбол Томас Мюллер: «Возможно, Левандовский лучший вариант, чем Роналду» Роберт Левандовский в текущем сезоне в Бундеслиге забил 27 мячей, Криштиану Роналду в Серии А — 21, Лионель Месси в Примере — 19.

Общество В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. 32

Общество Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости. 12