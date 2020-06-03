с чего всё началось

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии. «Сирийцы уже начинают выполнять миссии на этих самолетах»,— заявили в дипмиссии. Точное количество самолетов там не указали.

Общество Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19. 3K

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 878

Общество Глава МЧС отправился к месту разлива топлива в Норильске Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в район ЧС в Норильске, чтобы лично проконтролировать ситуацию с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. 22

Футбол Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала» Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.

Общество В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. 43

Происшествия Мужчину на каблуках нокаутировал охранник магазина в Челябинске На кадрах хорошо видно, как посетитель в строгом костюме с принтом в виде фирменного логотипа РЖД и в женской обуви с высоким голенищем и каблуками заходит в магазин. 438

Политика Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. 1,4K

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам. 170

Общество Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. 75

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 110

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 631

Политика Reuters: США планируют запретить полеты китайским авиакомпаниям Как сообщает издание Reuters со ссылкой на анонимные источники, данный запрет вступит в силу с 16 июня этого года. 15

Кино «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.

Происшествия В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов. 11