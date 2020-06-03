Армия и оружие
КоммерсантъСирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии. «Сирийцы уже начинают выполнять миссии на этих самолетах»,— заявили в дипмиссии. Точное количество самолетов там не указали.
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
— Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами, — говорится в сообщении.Life.ruвчера в 16:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Армия и оружие
Протурецкое ПНС Ливии заявило о взятии под контроль аэропорта Триполи
REGNUM вчера в 14:55
Экономика
«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру.
Ведомости вчера в 16:25
Футбол
Девять футболистов покинули состав «Ротора»
Евро-футбол.ру вчера в 13:29
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 03:11
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Общество
Глава МЧС отправился к месту разлива топлива в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в район ЧС в Норильске, чтобы лично проконтролировать ситуацию с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3.
Интерфакс вчера в 14:41
Футбол
Клуб «Химки» перестанет существовать в нынешнем виде
Футбольный клуб «Химки» перестанет существовать в своём нынешнем виде.
Евро-футбол.ру вчера в 02:59
Футбол
Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала»
Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.
ГЛАС.RU вчера в 21:10
Политика
Трое южноуральских депутатов подписали письмо против поправок в Конституцию
Депутаты из Челябинской области оставили подписи под открытым письмом против внесения изменений в Конституцию.
Эхо Москвы в Челябинске 00:09
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
РИА Новости 00:40
Происшествия
Мужчину на каблуках нокаутировал охранник магазина в Челябинске
На кадрах хорошо видно, как посетитель в строгом костюме с принтом в виде фирменного логотипа РЖД и в женской обуви с высоким голенищем и каблуками заходит в магазин.
Live24 02 июня в 08:41
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк
Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам.
Комсомольская правда 02 июня в 18:15
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета вчера в 21:29
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Политика
Reuters: США планируют запретить полеты китайским авиакомпаниям
Как сообщает издание Reuters со ссылкой на анонимные источники, данный запрет вступит в силу с 16 июня этого года.
RuNews24.ru вчера в 11:22
Кино
«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала
По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.
Игромания.ру вчера в 12:17
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал в четверг, 4 марта, с группой спутников Starlink.
Известия 01:14
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru вчера в 02:36
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru вчера в 06:20
Авто
Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России
Сегодня пресс-служба российского офиса Kia сообщила, что две модели марки — седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X—Line — попадают под действие программ.
SpeedMe 02 июня в 08:34
Шоу-бизнес
Неудачное ЭКО и не только: озвучены причины развода Юлиана и Анастасии
46-летний Юлиан мечтал о наследнике, а вот Анастасия забеременеть не могла. Певец настоял на ЭКО, но обе попытки оказались неудачными.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:59