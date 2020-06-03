Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСирия получила вторую партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии. «Сирийцы уже начинают выполнять миссии на этих самолетах»,— заявили в дипмиссии. Точное количество самолетов там не указали.
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с чего всё началось
— Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами, — говорится
 в сообщении.
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Неудачное ЭКО и не только: озвучены причины развода Юлиана и Анастасии

46-летний Юлиан мечтал о наследнике, а вот Анастасия забеременеть не могла. Певец настоял на ЭКО, но обе попытки оказались неудачными.
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