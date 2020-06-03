с чего всё началось

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии. «Сирийцы уже начинают выполнять миссии на этих самолетах»,— заявили в дипмиссии. Точное количество самолетов там не указали.

Происшествия Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.

Футбол Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов Немецкие СМИ сообщают, что Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов.

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 789

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 395

Наука Внутри нейтронных звезд нашли кварковое вещество Ученые использовали гравитационно-волновой сигнал столкновения нейтронных звезд в августе 2017 года и подтвердили свою гипотезу, обнаружив, что объекты не менее двух солнечных масс имеют характеристики, указывающие на наличие огромного ядра из кварков, более половины диаметра звезды. 10

Происшествия Самоизоляция Александра Хорошавина отодвинула суд по выборам в гордуму Экс-губернатор Александр Хорошавин и бывший первый вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин обвиняются в получении взяток от кандидатов в депутаты гордумы областного центра на выборах в 2014 году.

Общество Россияне стали чаще покупать водку в большой таре Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).

Общество Как снизить размер удержания судебными приставами Размер удержания, установленный вышеприведённой нормой, является максимальным и может быть снижен с учётом соблюдения указанного принципа исполнительного производства.

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 319

Политика Власти США расширили санкции в отношении Кубы Вашингтон, 4 июня 2020, 01:46 — REGNUM Новые санкции против Кубы приняли американские власти, дополнив санкционный список еще семью организациями, 3 июня сообщает пресс-служба госдепартамента в Twitter.

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Энергетика «Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.

Киберспорт Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.

Общество Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник» Ранее в ходе испытаний перспективный российский истребитель Су-57 отработал совместные действия с ведомым беспилотником С-70 «Охотник».