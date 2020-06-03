Армия и оружие
КоммерсантъСирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии. «Сирийцы уже начинают выполнять миссии на этих самолетах»,— заявили в дипмиссии. Точное количество самолетов там не указали.
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с чего всё началось
— Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами, — говорится в сообщении.Life.ru16:49
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Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни
Вестник вчера в 12:55
Общество
В России вводят трехзначные коды регионов автомобильных номеров
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Немецкие СМИ сообщают, что Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов.
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В Братске поезд насмерть сбил человека
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Политика
Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина
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Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
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Основателя паблика «Мужское государство», возможно, убили в Стамбуле
Sota.vision вчера в 21:09
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В Вашингтоне подступы к Белому дому перегородили военной техникой
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РБК 20:13
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Лукашенко отправил правительство в отставку
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Общество
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Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.
Коммерсантъ 09:26
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Наука
Внутри нейтронных звезд нашли кварковое вещество
Ученые использовали гравитационно-волновой сигнал столкновения нейтронных звезд в августе 2017 года и подтвердили свою гипотезу, обнаружив, что объекты не менее двух солнечных масс имеют характеристики, указывающие на наличие огромного ядра из кварков, более половины диаметра звезды.
Машины и Механизмы 05:24
Происшествия
Самоизоляция Александра Хорошавина отодвинула суд по выборам в гордуму
Экс-губернатор Александр Хорошавин и бывший первый вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин обвиняются в получении взяток от кандидатов в депутаты гордумы областного центра на выборах в 2014 году.
Сахалин.Инфо 20:55
Общество
Россияне стали чаще покупать водку в большой таре
Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).
Ведомости 17:14
Технологии
Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается.
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Размер удержания, установленный вышеприведённой нормой, является максимальным и может быть снижен с учётом соблюдения указанного принципа исполнительного производства.
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Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Политика
Власти США расширили санкции в отношении Кубы
Вашингтон, 4 июня 2020, 01:46 — REGNUM Новые санкции против Кубы приняли американские власти, дополнив санкционный список еще семью организациями, 3 июня сообщает пресс-служба госдепартамента в Twitter.
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Энергетика
«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цен на газ для Польши
«Газпром» опротестовал решение Стокгольмского арбитража по спору о ценах на газ для Польши.
BFM.ru вчера в 12:19
Кино
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43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова
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Энергетика
«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке
Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.
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Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов
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Киберспорт
Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей
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Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»
Ранее в ходе испытаний перспективный российский истребитель Су-57 отработал совместные действия с ведомым беспилотником С-70 «Охотник».
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Каннский кинофестиваль объявил программу
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Профессор КФУ рассказал о летящем к Земле астероиде
К Земле движется потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), который 6 июня в 6 часов 20 минут пройдет на максимально близком от нее расстоянии.
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