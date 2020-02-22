Армия и оружие
Московский КомсомолецСирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты
Вооруженные силы Сирии сообщили, что расчеты ПВО САР будут открывать огонь на поражение в случае любого незаконного вторжения в воздушное пространство Арабской республики. В заявлении говорится, что такие воздушные суда будут расцениваться как вражеская боевая цель.
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