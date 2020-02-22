Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты

Вооруженные силы Сирии сообщили, что расчеты ПВО САР будут открывать огонь на поражение в случае любого незаконного вторжения в воздушное пространство Арабской республики. В заявлении говорится, что такие воздушные суда будут расцениваться как вражеская боевая цель.
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Сирия пообещала сбивать любые нарушающие воздушное пространство самолеты

РБК10:51

СМИ: силы ПВО Сирии будут сбивать воздушные средства, нарушившие границы страны

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В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

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В Сирии пообещали сбивать любые нарушающие воздушное пространство самолеты

Газета.Ru09:38

Сирия пригрозила сбивать все нарушающие воздушное пространство самолеты

Lenta.ru09:35

Сирия будет сбивать любые нарушившие воздушное пространство страны самолеты

Коммерсантъ10:22
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США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
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В США объяснили ненужность России авианосцев

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Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»

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«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета

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В Триполи надеются на создание базы США в Ливии для сдерживания России

Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага рассчитывает на то, что США создадут в его стране военную базу для сдерживания роста влияния России в Африке.
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В 2020 году родовый сертификат станет электронным

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Российская газета 20 февраля в 03:43
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Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
РИА Новости 10:25
Происшествия

На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой

Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
ТАСС 16:26
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В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек

"В Ломбардии у нас наибольшее число зараженных – 54 человек, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте", - перечислил Боррелли.
РИА Новости 17:48
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Анастасии Волочковой ушла из дома и начала зарабатывать

Дочь балерины Ариадна и раньше проявляла характер и пыталась показывать свое «я», а теперь и вовсе решила уйти из дома и жить вместе с отцом и его новой возлюбленной.
StarHit.ru 18:30
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru 13:31
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», несмотря на 700-ю шайбу Овечкина

РИА Новости 15:49
Кино

Трамп опубликовал «болливудское» видео с собой в главной роли

Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter шуточный видеоролик в стиле болливудского кино, созданный пользователем под ником @Solmemes1.
Известия 19:23
Общество

В Иваново идет дождь, мокрый снег и порывистый ветер

Уже вечером в субботу, 21 февраля прогнозируют порывистый ветер до 15 м/с, ночью будут осадки в виде мокрого снега или дождя.
Московский Комсомолец Иваново 09:16
Экономика

Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России

Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
РБК 20 февраля в 05:44
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости вчера в 04:31
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В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии

Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно.
ТК Звезда 19:20
Армия и оружие

Анатомия молчаливой жестокости

Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

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Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
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Авто

Стала известна дата премьеры нового Ford Bronco

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Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

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Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY вчера в 12:08
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском 20 февраля в 20:34
Здоровье

Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

РИА Новости 20 февраля в 06:49
Армия и оружие

Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году

Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
REGNUM вчера в 12:43
Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
BFM.ru 03:17
Армия и оружие

В ЦПВС заявили об улучшении гуманитарной ситуации в Сирии

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о значительном улучшении гуманитарной ситуации в САР после открытия трассы Дамаск — Алеппо.
RT на русском 19:00
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