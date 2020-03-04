с чего всё началось

По данным источников издания в Идлибе, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.

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Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Политика Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.

Политика Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Политика Путин обсудил с Совбезом отношения России и Турции Путин в ходе заседания обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба и некоторые вопросы, касающиеся отношений между РФ и Турцией в преддверии скорых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Авто Koenigsegg представил гиперкар Gemera Гибридная установка Gemera включает 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электромотора.