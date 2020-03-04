Армия и оружие
Lenta.ruСирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
По данным источников издания в Идлибе, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.
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Футбол
Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
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Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
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Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
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Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию
По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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Рада проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору Рябошапке
Верховная рада Украины 5 марта проведет внеочередное заседание для вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
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В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек
Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число погибших от коронавируса в Италии превысило 100 человек.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Общество
В России собираются ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Автор инициативы депутат Александр Хинштейн считает, что таким образом будет вестись эффективная борьба с «наливайками» — торговыми точками, где продают спиртное по ночам.
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Новую студию Google возглавит бывшая глава Santa Monica Studio
Политика
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поправится для роли
Политика
Путин обсудил с Совбезом отношения России и Турции
Путин в ходе заседания обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба и некоторые вопросы, касающиеся отношений между РФ и Турцией в преддверии скорых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Биатлон
Васнецова стала десятой в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах
Шведка Элизабет Хогберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах.
Общество
На кроссовках Puma появился портрет Гитлера
Авто
Koenigsegg представил гиперкар Gemera
Гибридная установка Gemera включает 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электромотора.
Шоу-бизнес
Журналист показал фото Ирины Понаровской без ретуши и фильтров
Снимок выложен в Сеть без применения фильтров и ретуши.
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины, предложенный новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Экономика
НКР: российский рынок факторинга в 2019 году вырос на 32%
По прогнозам экспертов, к концу 2020 года объем выплат клиентам факторинговых компаний достигнет 3,5-3,6 трлн рублей (рост на 13-15% к 2019 году), а совокупный портфель увеличится на 20% и приблизится к 1 трлн рублей.